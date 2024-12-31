Ровная и красивая морковь без усилий: правила, которые помогут

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Морковь неправильной формы — частая проблема, которая огорчает многих огородников. Однако этого можно избежать, если следовать трём простым правилам.

Фото: flickr.com by Jeremy Keith, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Морковь

Правильный полив

Морковь требует разного подхода к поливу на каждом этапе роста:

Первые две недели. Поливайте регулярно, но не заливайте — переувлажнение может повредить.

После прореживания. Делайте полив реже, но обильнее. Почва должна промокать на глубину до 10 см.

Через месяц после всходов. Увлажнение потребуется только в жаркие дни.

Важность рыхления

Рыхлить землю в междурядьях нужно своевременно — через месяц после появления всходов. Если сделать это раньше, можно повредить молодые растения. Обработанный грунт улучшает доступ кислорода к корням и стимулирует их рост.

Подходящие удобрения

Морковь плохо реагирует на органику, поэтому предпочтение стоит отдать минеральным удобрениям:

На начальном этапе используйте карбамид.

Позже добавьте сернокислый кальций и суперфосфат.

Следуя этим рекомендациям, можно вырастить ровные, красивые корнеплоды, которые станут гордостью вашего огорода.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

