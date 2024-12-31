Ровная и красивая морковь без усилий: правила, которые помогут

Морковь неправильной формы — частая проблема, которая огорчает многих огородников. Однако этого можно избежать, если следовать трём простым правилам.
Морковь требует разного подхода к поливу на каждом этапе роста:
Рыхлить землю в междурядьях нужно своевременно — через месяц после появления всходов. Если сделать это раньше, можно повредить молодые растения. Обработанный грунт улучшает доступ кислорода к корням и стимулирует их рост.
Морковь плохо реагирует на органику, поэтому предпочтение стоит отдать минеральным удобрениям:
Следуя этим рекомендациям, можно вырастить ровные, красивые корнеплоды, которые станут гордостью вашего огорода.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
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