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Ровная и красивая морковь без усилий: правила, которые помогут

1:17
Садоводство

Морковь неправильной формы — частая проблема, которая огорчает многих огородников. Однако этого можно избежать, если следовать трём простым правилам.

Морковь
Фото: flickr.com by Jeremy Keith, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Морковь

Правильный полив

Морковь требует разного подхода к поливу на каждом этапе роста:

  • Первые две недели. Поливайте регулярно, но не заливайте — переувлажнение может повредить.
  • После прореживания. Делайте полив реже, но обильнее. Почва должна промокать на глубину до 10 см.
  • Через месяц после всходов. Увлажнение потребуется только в жаркие дни.

Важность рыхления

Рыхлить землю в междурядьях нужно своевременно — через месяц после появления всходов. Если сделать это раньше, можно повредить молодые растения. Обработанный грунт улучшает доступ кислорода к корням и стимулирует их рост.

Подходящие удобрения

Морковь плохо реагирует на органику, поэтому предпочтение стоит отдать минеральным удобрениям:

  • На начальном этапе используйте карбамид.
  • Позже добавьте сернокислый кальций и суперфосфат.

Следуя этим рекомендациям, можно вырастить ровные, красивые корнеплоды, которые станут гордостью вашего огорода.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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