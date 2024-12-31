Вкусные орехи с собственного участка: выращиваем кедр

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Туя давно завоевала популярность среди дачников как основа для живой изгороди. Однако, если вы хотите шагнуть дальше привычного выбора и добавить на участок что-то действительно полезное, стоит задуматься о кедре.

Фото: flickr.com by S. Rae, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кедр

Опытные садоводы утверждают, что вырастить кедровую сосну, которая будет приносить вкусные и полезные орехи, гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.

Как вырастить кедр из орехов

Процесс посадки кедра невероятно прост:

Посадку нужно проводить осенью, до первых заморозков.

Подготовьте место, предпочтительно в тени и с влажной почвой.

Убедитесь, что почва очищена от сорняков, сделайте бороздки и засыпьте орехи рыхлым грунтом.

Никаких дополнительных обработок или подготовки семян не требуется — природа сделает всё сама.

Выбор саженцев: путь к быстрому урожаю

Если вы хотите получить урожай быстрее, лучше приобрести готовый саженец. Учтите, что кедр растёт медленно, поэтому этот способ сэкономит годы ожидания.

Уход за молодыми кедрами

Первое время за кедром нужен минимальный уход, который включает:

Регулярную прополку;

Полив;

Создание условий, схожих с естественной средой.

Если понадобится, пересадить молодой кедр можно на третий или четвёртый год после появления ростка.

Вырастить кедр на участке — это не только красиво, но и полезно. Такой хвойный великан станет украшением вашего сада и подарит вкусные орехи.

Уточнения

Кедр (лат. Cedrus) — олиготипный род деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).

