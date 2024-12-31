Вкусные орехи с собственного участка: выращиваем кедр

Туя давно завоевала популярность среди дачников как основа для живой изгороди. Однако, если вы хотите шагнуть дальше привычного выбора и добавить на участок что-то действительно полезное, стоит задуматься о кедре.
Опытные садоводы утверждают, что вырастить кедровую сосну, которая будет приносить вкусные и полезные орехи, гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.
Процесс посадки кедра невероятно прост:
Никаких дополнительных обработок или подготовки семян не требуется — природа сделает всё сама.
Если вы хотите получить урожай быстрее, лучше приобрести готовый саженец. Учтите, что кедр растёт медленно, поэтому этот способ сэкономит годы ожидания.
Первое время за кедром нужен минимальный уход, который включает:
Если понадобится, пересадить молодой кедр можно на третий или четвёртый год после появления ростка.
Вырастить кедр на участке — это не только красиво, но и полезно. Такой хвойный великан станет украшением вашего сада и подарит вкусные орехи.
Кедр (лат. Cedrus) — олиготипный род деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).
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