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Томаты растут, как на дрожжах: идеальная подкормка для томатов

1:47
Садоводство

Многие огородники, стремясь к обильному урожаю томатов, активно используют борную кислоту. Но этого недостаточно. Для достижения максимального эффекта стоит подключить дополнительные средства, такие как янтарная кислота, аскорбиновая кислота и даже ацетилсалициловая.

Девушка собирает томаты
Фото: Freepik by prostooleh
Девушка собирает томаты

Какие кислоты и зачем нужны

  • Борная кислота. Улучшает завязывание плодов и стимулирует их рост.
  • Янтарная кислота. Ускоряет развитие растений и повышает их устойчивость к стрессам.
  • Аскорбиновая кислота. Укрепляет иммунитет растений, помогая им справляться с неблагоприятными условиями.
  • Ацетилсалициловая кислота. Стимулирует рост и увеличивает урожайность.
  • Ортофосфорная кислота. Используется исключительно профессионалами для улучшения структуры почвы и обогащения её фосфором.

Как правильно использовать

  • Весной внесите кислоты в почву методом опрыскивания.
  • После начала роста растений обработку проводят по листьям (кроме ортофосфорной кислоты, которая применяется только в почву).
  • Для обработки также можно использовать раствор водки: 30 мл на бак воды — это проверенный метод, стимулирующий рост томатов.

Почему важна мульча

Перед применением подкормок грядки обязательно замульчируйте. Укрывной материал помогает сохранить влагу, защищает корни от перегрева и создает идеальные условия для развития микробиоты верхнего слоя почвы.

Следуя этим рекомендациям, можно добиться увеличения урожайности в несколько раз, удивив соседей богатым и качественным урожаем томатов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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