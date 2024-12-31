Томаты растут, как на дрожжах: идеальная подкормка для томатов

Многие огородники, стремясь к обильному урожаю томатов, активно используют борную кислоту. Но этого недостаточно. Для достижения максимального эффекта стоит подключить дополнительные средства, такие как янтарная кислота, аскорбиновая кислота и даже ацетилсалициловая.
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Девушка собирает томаты
Какие кислоты и зачем нужны
Борная кислота. Улучшает завязывание плодов и стимулирует их рост.
Янтарная кислота. Ускоряет развитие растений и повышает их устойчивость к стрессам.
Аскорбиновая кислота. Укрепляет иммунитет растений, помогая им справляться с неблагоприятными условиями.
Ацетилсалициловая кислота. Стимулирует рост и увеличивает урожайность.
Ортофосфорная кислота. Используется исключительно профессионалами для улучшения структуры почвы и обогащения её фосфором.
Как правильно использовать
Весной внесите кислоты в почву методом опрыскивания.
После начала роста растений обработку проводят по листьям (кроме ортофосфорной кислоты, которая применяется только в почву).
Для обработки также можно использовать раствор водки: 30 мл на бак воды — это проверенный метод, стимулирующий рост томатов.
Почему важна мульча
Перед применением подкормок грядки обязательно замульчируйте. Укрывной материал помогает сохранить влагу, защищает корни от перегрева и создает идеальные условия для развития микробиоты верхнего слоя почвы.
Следуя этим рекомендациям, можно добиться увеличения урожайности в несколько раз, удивив соседей богатым и качественным урожаем томатов.
Уточнения
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).