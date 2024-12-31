Три способа вернуть жизнь старой яблоне

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для многих плодовые деревья — это не просто источник урожая, но и память о людях, которые их посадили. Когда старая яблоня перестает плодоносить, прежде чем спилить её, стоит вспомнить того, кто её сажал, и подумать о возможностях омоложения.

Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf Яблоневый сад

Когда стоит попробовать спасти дерево

Состояние дерева играет ключевую роль. Если яблоня сильно повреждена, имеет трещины, дупла, поражена грибком или другими заболеваниями и давно не даёт здоровых побегов, шансов на её восстановление мало. Но если повреждения не критичны, можно попробовать вернуть дереву силу.

Способы спасения старой яблони

Лечение дупел

Дупло можно заделать, но сначала его нужно тщательно вычистить и обработать от патогенов и вредителей. Затем пустоты заполняются монтажной пеной или специальным раствором.

Удаление мхов и лишайников

Мхи и лишайники сами по себе не вредят дереву, но указывают на повышенную влажность и нехватку света. В таком случае поможет санитарная и омолаживающая обрезка.

Важно: омолаживающая обрезка проводится в несколько этапов, в подходящее время года и при благоприятной погоде.

Прививка на молодой подвой

Если другие методы не дали результата, дерево можно сохранить, привив его черенки на молодой подвой. Это особенно эффективно для редких сортов яблонь.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

