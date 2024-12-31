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Успех в огороде начинается здесь: выращиваем капусту правильно

1:39
Садоводство

Вырастить крепкую и здоровую рассаду капусты — залог высокого урожая. Успех в этом деле зависит от соблюдения нескольких ключевых правил, начиная с правильного выбора сроков посева и заканчивая регулярным уходом за растениями.

Белокачанная капуста
Фото: starrenvironmental. com by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Белокачанная капуста

Основные этапы выращивания рассады

Определите оптимальный срок посева

Посев в слишком ранние или поздние сроки может негативно сказаться на всходах. Следует учитывать особенности сорта капусты и климат вашего региона.

Подготовьте подходящую почвосмесь

Грунт должен быть плодородным, хорошо пропускать воду и удерживать влагу. Это создаёт идеальные условия для роста молодых растений.

Обеззараживание и замачивание семян

Перед посевом рекомендуется провести обработку семян, чтобы защитить их от болезней и повысить всхожесть.

Проведите пикировку вовремя

Через две недели после появления всходов сеянцы пересаживают в отдельные ёмкости. Это помогает укрепить корневую систему и улучшить развитие растений.

Обеспечьте правильный уход

Капуста нуждается в достаточном освещении (12-15 часов в день), умеренном поливе и подкормках. Также важно поддерживать оптимальную температуру, чтобы избежать вытягивания сеянцев.

Что важно помнить

В процессе выращивания капусты не стоит забывать о главной цели — получить крепкую рассаду, готовую к высадке в открытый грунт. Уделяя внимание каждому этапу, вы значительно увеличите шансы на успешный результат.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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