Комнатные растения оживут: секрет зимнего ухода

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зимой растения в горшках требуют особого ухода. Холодное время года — испытание для цветов, и владельцы должны поддерживать их здоровье, корректируя привычный режим полива, подкормки и ухода за листьями.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Опрыскивание цветов

Как ухаживать за растениями зимой

Главное правило — сократить полив и подкормку. Зимой растения потребляют меньше воды и питательных веществ, поэтому избыточный уход может им навредить. Полив сокращается вдвое, а подкормку лучше полностью исключить до весны.

Но как быть с опрыскиванием? Многие сомневаются, нужно ли увлажнять листья зимой.

Опрыскивание: за и против

Сухой воздух в помещениях зимой, особенно из-за отопления, негативно влияет на растения. Опрыскивание помогает восполнить влагу, но важно делать это правильно. Используйте отстоянную воду комнатной температуры и дисперсионный пульверизатор. Увлажняйте листья до появления капель, не переусердствуя.

Не забывайте о регулярной чистке листьев. Их нужно мыть как летом, так и зимой, чтобы удалить пыль и налёт, которые мешают растениям дышать.

Полезные советы

Опрыскивайте ежедневно, чтобы создать комфортный микроклимат.

Поддерживайте стабильную температуру в помещении, избегая резких перепадов.

Не размещайте цветы рядом с батареями и другими источниками тепла.

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Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

