Растения будут благодарны, если вы используете это народное средство

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сварили картошку? Не спешите выливать оставшуюся воду в раковину. Этот отвар может стать полезным помощником для ваших комнатных, садовых и огородных растений.

Фото: pxhere.com by Pxhere, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель

Дело в том, что картофельная вода содержит калий, фосфор, витамины и крахмал. Эти вещества благотворно влияют на рост растений и укрепление их корневой системы. Однако, чтобы такой полив был действительно полезен, нужно соблюдать некоторые важные правила.

Как применять картофельный отвар

Для подкормки просто поливайте растения этим отваром. Это подходит как для комнатных цветов, так и для садово-огородных культур. Регулярное использование отвара способствует более интенсивному росту и укреплению растений. Поливать стоит раз в неделю или хотя бы каждые две недели.

Важные нюансы

Охлаждение

Картофельная вода должна быть комнатной температуры. Горячий отвар способен повредить корни растений, поэтому дождитесь полного охлаждения.

Отсутствие соли

Ни в коем случае не используйте солёный отвар. Если планируете применять воду для растений, варите картофель без добавления соли. Подсолить блюдо можно уже на этапе сервировки.

Соблюдение этих простых правил сделает подкормку безопасной и эффективной. Попробуйте, и результат вас приятно удивит: растения отблагодарят крепкими листьями и здоровым ростом.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

