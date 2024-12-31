Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Словакия оценила ущерб для ЕС от прекращения транзита газа через Украину в €60 млрд
Почему не стоит использовать кондиционеры для обогрева зимой
Сахарный диабет — не приговор: как жить без осложнений
Анастасия Ивлеева подвела итоги уходящего года, но промолчала о свадьбе
Натуральное какао против растворимого: в чём польза
Чем заменить сухари для котлет? Три необычные идеи
Эти 5 пород собак удивят вас интеллектом
Рецепт идеальной корочки: как получить глянец и румяность
Андрея Макаревича* чуть не разорвал поезд в метро: мне невероятно повезло

Растения будут благодарны, если вы используете это народное средство

1:32
Садоводство

Сварили картошку? Не спешите выливать оставшуюся воду в раковину. Этот отвар может стать полезным помощником для ваших комнатных, садовых и огородных растений.

Картофель
Фото: pxhere.com by Pxhere, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель

Дело в том, что картофельная вода содержит калий, фосфор, витамины и крахмал. Эти вещества благотворно влияют на рост растений и укрепление их корневой системы. Однако, чтобы такой полив был действительно полезен, нужно соблюдать некоторые важные правила.

Как применять картофельный отвар

Для подкормки просто поливайте растения этим отваром. Это подходит как для комнатных цветов, так и для садово-огородных культур. Регулярное использование отвара способствует более интенсивному росту и укреплению растений. Поливать стоит раз в неделю или хотя бы каждые две недели.

Важные нюансы

Охлаждение

Картофельная вода должна быть комнатной температуры. Горячий отвар способен повредить корни растений, поэтому дождитесь полного охлаждения.

Отсутствие соли

Ни в коем случае не используйте солёный отвар. Если планируете применять воду для растений, варите картофель без добавления соли. Подсолить блюдо можно уже на этапе сервировки.

Соблюдение этих простых правил сделает подкормку безопасной и эффективной. Попробуйте, и результат вас приятно удивит: растения отблагодарят крепкими листьями и здоровым ростом.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Экономика и бизнес
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране Аудио 
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Красота и стиль
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025 Аудио 
Лера Кудрявцева показала свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой шикарный дом, украшенный к Новому году Аудио 
Популярное
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость

Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.

Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Последние материалы
Сахарный диабет — не приговор: как жить без осложнений
Анастасия Ивлеева подвела итоги уходящего года, но промолчала о свадьбе
Натуральное какао против растворимого: в чём польза
Чем заменить сухари для котлет? Три необычные идеи
Эти 5 пород собак удивят вас интеллектом
Рецепт идеальной корочки: как получить глянец и румяность
Андрея Макаревича* чуть не разорвал поезд в метро: мне невероятно повезло
Секрет выбора видеорегистратора, который прослужит долго
Три способа вернуть жизнь старой яблоне
Жена Natan поделилась тем, что происходит в отношениях с мужем после скандала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.