Как защитить рассаду от заморозков? Рассказываем о дополнительном обогреве

Прежде всего, нужно опрыскать растения теплой водой или стимулятором роста. После этого рассаду необходимо спрятать под укрывной материал на сутки. Если рассада здоровая и крепкая, то растения без труда перенесут кратковременные перепады температур.
Кроме того, в закрытом грунте опытные садоводы используют емкости с водой для защиты растений от морозов. Для этого пластиковые бутылки, ведра или бочки наполняют водой и раскладывают или расставляют вдоль стен или между грядками. По мере увлажнения почвы ее теплопроводность и тепловой поток к поверхности увеличиваются.
Чтобы защитить рассаду от холода, используйте картонные коробки, бумагу или картонные листы. Для этого нужно сложить конусы из картонного материала и накрыть им рассаду. Также защитить растения можно с помощью стеклянных банок, пластиковых бутылок или другой емкости.
Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
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