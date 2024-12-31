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Как защитить рассаду от заморозков? Рассказываем о дополнительном обогреве

1:05
Садоводство

Как защитить рассаду от заморозков в ночное время

Прежде всего, нужно опрыскать растения теплой водой или стимулятором роста. После этого рассаду необходимо спрятать под укрывной материал на сутки. Если рассада здоровая и крепкая, то растения без труда перенесут кратковременные перепады температур.

Рассада огурцов
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Рассада огурцов

Кроме того, в закрытом грунте опытные садоводы используют емкости с водой для защиты растений от морозов. Для этого пластиковые бутылки, ведра или бочки наполняют водой и раскладывают или расставляют вдоль стен или между грядками. По мере увлажнения почвы ее теплопроводность и тепловой поток к поверхности увеличиваются.

Как можно защитить рассаду от холода

Чтобы защитить рассаду от холода, используйте картонные коробки, бумагу или картонные листы. Для этого нужно сложить конусы из картонного материала и накрыть им рассаду. Также защитить растения можно с помощью стеклянных банок, пластиковых бутылок или другой емкости.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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