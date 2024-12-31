Как распознать и лечить дефицит магния у растений? Справится даже начинающий садовод

При дефиците магния на листьях растений часто появляется мозаичный рисунок. На краях листьев некоторых растений могут появиться красные полосы.
Еще одним признаком дефицита магния у растений является изменение цвета листьев с зеленого на желтый и даже фиолетовый. Также кончики листьев начинают закручиваться вверх.
Если дефицит магния сильный, на листьях появляются пятна. В дальнейшем листья могут начать скручиваться и опадать, а со временем процесс только ухудшается. При дефиците магния листья огурцов светлеют и желтеют в верхней части.
Также при недостатке микроэлемента может задержаться рост стебля, который становится тонким и хрупким, и боковых ветвей. Цветки огурцов увядают, не распустившись, а уже сформировавшиеся завязи интенсивно осыпаются.
Поэтому важно следить за здоровьем растений и вносить в почву удобрения с магнием.
Простое вещество магний — лёгкий, ковкий щёлочноземельный металл серебристо-белого цвета.
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