Как распознать и лечить дефицит магния у растений? Справится даже начинающий садовод

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Признаки дефицита магния в растениях

При дефиците магния на листьях растений часто появляется мозаичный рисунок. На краях листьев некоторых растений могут появиться красные полосы.

Фото: flickr.com by *Susie*/sue/chasetheclouds, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дача

Еще одним признаком дефицита магния у растений является изменение цвета листьев с зеленого на желтый и даже фиолетовый. Также кончики листьев начинают закручиваться вверх.

Если дефицит магния сильный, на листьях появляются пятна. В дальнейшем листья могут начать скручиваться и опадать, а со временем процесс только ухудшается. При дефиците магния листья огурцов светлеют и желтеют в верхней части.

Также при недостатке микроэлемента может задержаться рост стебля, который становится тонким и хрупким, и боковых ветвей. Цветки огурцов увядают, не распустившись, а уже сформировавшиеся завязи интенсивно осыпаются.

Поэтому важно следить за здоровьем растений и вносить в почву удобрения с магнием.

Уточнения

Простое вещество магний — лёгкий, ковкий щёлочноземельный металл серебристо-белого цвета.



