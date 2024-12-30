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Тропики у вас дома: как вырастить лимон из косточки

1:25
Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались о том, как вырастить лимон из косточки? Это возможно, и хотя плоды появятся не сразу, при должном уходе вы можете получить собственное лимоновое дерево.

Комнатный лимон
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Комнатный лимон

Первый шаг: выбор семян

Чтобы начать, выберите свежие и крупные лимоны без гнили и плесени. Из них следует извлечь семена как можно быстрее, чтобы они не успели высохнуть.

Подготовка к посадке

Для высадки потребуется небольшой горшок или стакан объёмом 0,2 литра с дренажными отверстиями на дне. Подходящим грунтом станет смесь речного песка или дерновой земли с компостом. После того как семена окажутся в земле, накройте горшок пластиковой крышкой, чтобы создать парниковый эффект, который способствует прорастанию.

Условия для роста

Для успешного прорастания важно обеспечить правильные условия. Держите горшок в хорошо освещённом месте, где температура будет находиться в пределах 18-22 градусов. Такой микроклимат поможет вашим семенам прорасти.

Уход за растением

Уход за лимонным деревом требует терпения, ведь плоды появятся только через несколько лет. Однако с любовью и заботой вы сможете вырастить собственный лимон и наслаждаться его вкусом в будущем.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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