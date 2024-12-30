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Зацветёт даже воткнутая палка: как создать идеальный грунт для рассады

1:54
Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались, что помогает растениям расти крепкими и здоровыми? Важным фактором является правильный состав грунта, состоящий из четырёх основных компонентов: основы, питательных веществ, разрыхлителей и полезных микроорганизмов.

Работа в огороде
Фото: Freepik by prostooleh
Работа в огороде

Основа почвогрунта

Для создания оптимальной почвенной смеси идеально подойдёт лёгкая земля с вашего огорода. Однако важно помнить, что она должна быть предварительно просеяна и продезинфицирована. Только такая земля подходит для успешного выращивания рассады.

Разрыхляющие компоненты

Следующий шаг — добавление разрыхлителей. Вермикулит, перлит и песок — отличные варианты. Эти материалы помогают улучшить структуру почвы, делая её более рыхлой и способствуя усвоению питательных веществ растениями. Если используете песок, соотношение его к основному грунту должно составлять примерно 1:3 или 1:4.

Питательные вещества

Не забывайте о питательных компонентах. Стандартный подход включает добавление биогумуса или удобрений, таких как куриный помет, гранулированный конский или коровий навоз.

Рекомендуется добавлять 3 грамма удобрений на литр почвенной смеси. Также можно использовать специализированные удобрения, например, для огурцов, если вы планируете высаживать именно эту культуру. Известь или доломитовая мука также могут быть полезны — добавляйте их в расчёте 6 г на литр смеси.

Защита от болезней

В качестве завершающего компонента следует использовать полезные микроорганизмы, такие как сенная палочка или триходерма. Эти добавки защищают ваши растения от болезней, способствуя их здоровому росту.

Уточнения

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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