Необычные рецепты удобрений для кабачков, которые работают

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кабачки могут давать неплохой урожай даже без удобрений, но правильный выбор подкормок способен значительно улучшить результаты. Многие огородники задаются вопросом, как именно можно повысить урожайность этих популярных овощей. Секрет прост: сосредоточиться на ключевых этапах их роста.

Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ кабачок

Подкормка в разные фазы роста

До цветения

На начальной стадии развития кабачков важно обеспечить растения азотом. Он необходим для правильного формирования зелёной массы и общего здоровья. Для этого подойдёт следующий рецепт: в ведре с водой разведите 100 мл нашатырного спирта. Этого количества достаточно, чтобы обеспечить молодые кабачки необходимыми питательными веществами.

На этапе формирования соцветий

Когда растения начинают цвести, это отличный момент для дополнительного удобрения, которое повлияет на будущий урожай. Для этого вам понадобится 400 граммов дрожжей, которые следует растворить в литре тёплой воды.

После этого состав настаивается 24 часа. Затем добавьте два стакана древесной золы в ведро с дрожжевым раствором и тщательно перемешайте. Обязательно следите, чтобы удобрение не попало на сами растения.

В период плодоношения

Когда начинается плодоношение, кабачкам потребуется поддержка. Растворите полтора стакана золы в ведре с водой и используйте этот раствор для полива. Этой подкормки будет достаточно для обеспечения полноценного роста и развития плодов.

Используя эти советы, можно добиться отличных результатов и порадовать себя богатым урожаем кабачков. Правильные подкормки не только укрепляют растения, но и делают их более устойчивыми к заболеваниям.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

