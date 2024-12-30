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Эти цветы не подведут: создайте клумбу, которая не требует ухода

1:53
Садоводство

На даче всегда хватает работы, особенно в разгар сезона. Участок требует внимания, и порой эстетика уходит на второй план. Однако каждый дачник мечтает, чтобы его клумба выглядела ухоженно, а не напоминала заросшую травой кочку. Чтобы избежать лишних хлопот, стоит обратить внимание на неприхотливые цветы, которые не потребуют постоянного ухода.

Космеа
Фото: commons.wikimedia.org by Rameshng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Космеа

Неприхотливые цветы для вашего участка

Вот несколько видов растений, которые легко адаптируются и радуют глаз:

  • Турецкая гвоздика. Это двулетнее растение стоит посеять на рассаду в январе, чтобы насладиться цветением уже в этом году. Гвоздика не требует много внимания, прекрасно приживается даже в бедных почвах и хорошо переносит засуху.
  • Космея. Высевается прямо в грунт в середине весны. Это высокорослое растение лучше всего высаживать в центре клумбы или в многоярусных композициях. Не забудьте подготовить почву, чтобы она не была слишком кислой.
  • Календула. О ней ходят легенды! Дачники ценят эту цветущую красавицу не только за её внешний вид, но и за полезные свойства. Календула отлично растёт в любых условиях, включая полутень, и даже используется в народной медицине.
  • Астильба. Это многолетник, который радует пышным цветением. Астильбу также можно высаживать в полутени, что делает её отличным выбором для различных уголков сада.
  • Василек. Лучше всего выбирать семена многолетника и экспериментировать с сортами различных расцветок. Василек любит солнечные места, но растёт практически в любых условиях.

Посадив эти неприхотливые цветы, можно создать красивую клумбу, не затрачивая много времени на уход.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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