Бабушка научила, как добиться щедрого урожая клубники

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кто не ждет с нетерпением первого урожая клубники в новом сезоне? Эта ягода — настоящая находка для дачников. После высадки рассады внимание огородников сосредоточено на ягодниках. Чтобы получить щедрый урожай, важно позаботиться о правильных подкормках.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Эффективные удобрения для клубники

Вот несколько удобрений, которые подойдут для всех категорий садоводов:

Куриный помет. Это удобрение богато азотом, необходимым для наращивания зелёной массы и формирования цветоносов. Его вносят в апреле. Для приготовления раствора потребуется 2 кг помета и 10 л воды. Смесь настаивается в течение семи дней. Затем 0,5 литра концентрата разбавляют в 10 литрах воды и используют для полива.

Молочная сыворотка. Она полезна для корней, улучшает почвенную микрофлору и способствует формированию завязей. Растворяют 1 литр сыворотки в 10 литрах воды и используют для опрыскивания и полива во время формирования бутонов.

Хлебный настой. Это удобрение благоприятно влияет на клубнику и почву. Хлебные сухари замачивают в воде на 6-10 дней. Полученный концентрат разбавляют в соотношении 1 к 10 и применяют для полива.

Гумат калия. Это натуральное удобрение известно своей пользой. Его используют во время цветения и плодоношения, разбавляя согласно инструкции перед поливом.

Использование этих подкормок поможет обеспечить клубнику необходимыми питательными веществами, что значительно увеличит шансы на богатый урожай.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

