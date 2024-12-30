Пионы зацветут, если использовать это удобрение — узнайте секрет

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пионы — это настоящие украшения загородного участка, но для их роскошного цветения необходимо правильное удобрение. Многие садоводы сталкиваются с проблемой: весной они используют удобрения, которые не подходят для этих растений.

Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пионы

Часто дачники применяют мочевину и аммиачную селитру, что может негативно сказаться на цветении. Также не стоит злоупотреблять перегноем в качестве мульчи. Переизбыток органики может привести к остановке цветения.

Пионы будут пышно цвести, если их подкормить комплексным минеральным удобрением. Весной растению нужны равные доли азота, калия и фосфора. Оптимальная формула — "20-20-20".

Как правильно вносить удобрение? Для этого в один из весенних дней рядом с пионами вырываются несколько небольших ямок. Глубина должна составлять около 15 см. На каждую ямку понадобится 20 граммов удобрения. После внесения удобрения ямки следует засыпать землей.

Следуя этим простым рекомендациям, можно не только добиться пышного цветения, но и превратить пионы в настоящую гордость своего сада.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

