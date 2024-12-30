Следуя этому совету, вы получите урожай перца, о котором даже не мечтали

Каждый дачник мечтает о богатом урожае перца, но как этого добиться? Успех в выращивании этого овоща не только в правильном поливе и подкормках. Есть один несложный лайфхак, который может значительно увеличить количество плодов.
Летом продолжительность светового дня часто превышает оптимальные 10 часов, что негативно сказывается на перце. Чтобы предотвратить проблемы с образованием бутонов, следует применять одну маленькую хитрость.
С начала июня и до конца июля каждый вечер нужно укрывать перцы тёмным агроволокном. Это защитит растения от лишнего света, который может помешать их развитию. Процедуру рекомендуется начинать около семи вечера и снимать укрытие утром, примерно в семь часов.
Эта простая манипуляция может в разы повысить урожайность популярной огородной культуры.
Теперь, зная этот секрет, можно рассчитывать на гораздо более щедрый урожай перца. Следуя этим рекомендациям, вы значительно увеличите шансы на успех в огородничестве.
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