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Мясистые томаты: какие сорта выбрать для идеального урожая

2:29
Садоводство

Крупные, сочные и мясистые сорта томатов не просто радуют глаз — они являются настоящим подарком для гурманов. Такие помидоры идеально подходят для салатов, так как сохраняют форму и не истекают соком. Из них также получаются отличные томатные соки и зимние заготовки.

Помидоры
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Помидоры

Чтобы выбрать лучшие сорта для посадки, стоит обратить внимание на рекомендации, основанные на отзывах овощеводов. Рассмотрим несколько популярных мясистых сортов, которые заслужили признание в прошлом году.

Сорт "Бычье сердце"

Это один из самых любимых сортов среди овощеводов, который постоянно совершенствуется. В продаже можно найти различные разновидности "Бычьего сердца", включая розовые, красные и желтые помидоры. Кусты достигают высоты более полутора метров, а плоды, весом от 350 до 450 граммов, имеют характерную сердцевидную форму. Этот сорт относится к раннеспелым.

Сорт "Розовый мед"

"Розовый мед" — это сорт с прекрасным вкусом, идеальный для салатов. Он отличается хорошей лежкостью и невысокими кустами (около 60-70 см). Плоды весят около 200 граммов и имеют округлую форму с легкой ребристостью. Этот сорт подходит для северных регионов и имеет среднее время созревания.

Сорт "Гусиное яйцо"

"Гусиное яйцо" — индетерминантный сорт, выведенный в Сибири. Высокие и мощные кусты отличаются высокой урожайностью. Плоды имеют яйцеобразную форму и вес около 300 граммов, обладая приятным десертным вкусом без кислинки.

Сорт "Тяжеловес Сибири"

Этот раннеспелый сорт отличается крупными плодами густого розового цвета, уплощенной сердцевидной формы и массой до 500 граммов. Он дает обильные урожаи в открытом грунте и имеет компактные кусты высотой около 60 см.

Сорт "Медвежья лапа"

Сорт среднего срока созревания относится к кистевым. Кусты могут достигать 1,7 метра в высоту, а плоды плоскоокруглые, ярко-красные, мясистые и сладкие. Их масса может достигать 800 граммов.

Правильный выбор сорта томатов поможет создать на вашем столе настоящие кулинарные шедевры!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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