Как учитывать энергетику деревьев при посадке на своём участке

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Посадка деревьев рядом с домом — это не просто способ украсить участок и создать тень. Деревья оказывают влияние на энергетику и судьбу жильцов. Поэтому выбор растений для сада требует внимательного подхода и осознанности.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Цветущая вишня

Как выбрать дерево для своего участка

Сегодня рассмотрим различные мнения и рекомендации по выбору деревьев, которые помогут создать гармоничную атмосферу возле вашего дома.

Агрономические аспекты

Размер и форма кроны. При выборе деревьев важно учитывать их размеры и форму. Они не должны мешать попаданию света в дом.

Корневая система. Избегайте деревьев с мощными и глубокими корнями, которые могут повредить конструкцию здания или подземные коммуникации.

Состав почвы. Убедитесь, что выбранные деревья подходят к почвенным и климатическим условиям вашего участка.

Совместимость с другими растениями. Не стоит выбирать деревья, которые могут конкурировать с другими растениями за ресурсы или подавлять их рост.

Ландшафтные факторы

Стиль дома. Деревья должны гармонировать с архитектурой вашего жилья, подчеркивая его достоинства и скрывая недостатки.

Функциональность и эстетика. Деревья могут служить для защиты от шума, создавать уют или просто украшать участок. Выбирайте их в зависимости от желаемых функций и эстетических предпочтений.

Сезонность. Учитывайте, как меняется внешний вид деревьев в разные времена года, чтобы добавить разнообразия и красоты в ландшафт.

Народные представления

Символика. Некоторые деревья связаны с определенными аспектами жизни и могут влиять на счастье и благополучие. Зная их символику, можно выбрать растения, которые будут соответствовать вашим желаниям.

Энергетика. Каждое дерево имеет уникальную энергетику, способную влиять на наше состояние и атмосферу в окружающей среде. Это также важно учитывать при выборе деревьев для вашего сада.

Правильный выбор деревьев поможет создать гармоничное пространство, в котором будет приятно жить и работать.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

