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Сорта помидоров, которые сохранят свежесть до полугода

1:30
Садоводство

Хотите наслаждаться вкусом свежих помидоров со своего огорода даже после окончания сезона? Это вполне возможно, если правильно выбрать сорта, которые долго хранятся.

Томаты
Фото: flickr.com by Lufa Farms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Томаты

Подходящие сорта для длительного хранения

  • "Новогодний"
    Этот сорт отличается поздними сроками созревания и отлично подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплице. Он радует высокой урожайностью — с одного куста можно собрать до 4 кг помидоров.
  • "Жираф"
    Позднеспелый сорт, плоды которого могут сохранять свои качества до полугода. Это делает его идеальным для тех, кто хочет наслаждаться помидорами долго.
  • "Долгохранящийся"
    Название говорит само за себя. Эти помидоры могут храниться свежими до 6-7 месяцев. Чтобы увеличить срок хранения, их следует собирать недозревшими.
  • "Картуш F1"
    Этот гибрид радует не только своей неприхотливостью, но и тем, что может храниться до 4 месяцев после сбора.

Список сортов с хорошей лежкостью не ограничивается этими вариантами. Также стоит обратить внимание на такие помидоры, как "Лежкий", "Японский трюфель", "Зимнее сердце", "Декабрист F1", "Зазимок F1" и "Сочельник F1".

Выбирайте подходящие сорта, и ваш огород будет радовать вас вкусными помидорами даже в зимний период!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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