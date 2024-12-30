Сорта помидоров, которые сохранят свежесть до полугода

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите наслаждаться вкусом свежих помидоров со своего огорода даже после окончания сезона? Это вполне возможно, если правильно выбрать сорта, которые долго хранятся.

Фото: flickr.com by Lufa Farms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Томаты

Подходящие сорта для длительного хранения

"Новогодний"

Этот сорт отличается поздними сроками созревания и отлично подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплице. Он радует высокой урожайностью — с одного куста можно собрать до 4 кг помидоров.

Этот сорт отличается поздними сроками созревания и отлично подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплице. Он радует высокой урожайностью — с одного куста можно собрать до 4 кг помидоров. "Жираф"

Позднеспелый сорт, плоды которого могут сохранять свои качества до полугода. Это делает его идеальным для тех, кто хочет наслаждаться помидорами долго.

Позднеспелый сорт, плоды которого могут сохранять свои качества до полугода. Это делает его идеальным для тех, кто хочет наслаждаться помидорами долго. "Долгохранящийся"

Название говорит само за себя. Эти помидоры могут храниться свежими до 6-7 месяцев. Чтобы увеличить срок хранения, их следует собирать недозревшими.

Название говорит само за себя. Эти помидоры могут храниться свежими до 6-7 месяцев. Чтобы увеличить срок хранения, их следует собирать недозревшими. "Картуш F1"

Этот гибрид радует не только своей неприхотливостью, но и тем, что может храниться до 4 месяцев после сбора.

Список сортов с хорошей лежкостью не ограничивается этими вариантами. Также стоит обратить внимание на такие помидоры, как "Лежкий", "Японский трюфель", "Зимнее сердце", "Декабрист F1", "Зазимок F1" и "Сочельник F1".

Выбирайте подходящие сорта, и ваш огород будет радовать вас вкусными помидорами даже в зимний период!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

