Народное средство, которое может навредить вашим растениям

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Народные удобрения могут быть полезными, но лишь при правильном применении. Знание химического состава и возможных реакций в почве — ключ к успешному использованию удобрений для комнатных растений. Важно понимать, что предпочитают ваши цветы.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Комнатные растения

Кофейная гуща — один из распространённых народных удобрений. Хотя нельзя утверждать, что она вредна для всех растений, её использование требует осторожности. Это дешевое и довольно эффективное удобрение, которое можно применять как мульчу или для разрыхления грунта.

Однако стоит учесть, что гуща не подходит для гераний, традесканций и других растений, предпочитающих щелочную почву. Ещё одна распространённая ошибка — внесение сырого кофе. Влага в вазоне может привести к появлению грибка и плесени. Кроме того, в кофейной гуще могут завестись цветочные мушки, что также нежелательно.

Чтобы добиться наилучших результатов при использовании народных удобрений, важно учитывать потребности конкретных растений и избегать распространенных ошибок.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

