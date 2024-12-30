Как создать красивый сад на кислой почве: три неожиданных кустарника

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Неудивительно, что многие кустарники прекрасно себя чувствуют в кислой почве. Это открытие делает создание красивого сада на таких участках значительно проще.

Фото: commons.wikimedia.org by aderot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рододендроны

Привлекательные кустарники для кислой почвы

Рододендрон

Этот кустарник можно по праву назвать "королём" кислых почв. Существует множество его видов и сортов, каждый из которых радует великолепным цветением. Однако садоводам следует учитывать зимостойкость растений, так как разные сорта имеют разные характеристики.

Это особенно важно для молодых и вечнозелёных рододендронов, которые могут потребовать укрытия на зиму.

Гортензия

Гортензии метельчатая и древовидная отлично адаптировались к нашим условиям. Их цветки могут быть белыми, розовыми, зелеными или кремовыми и меняют оттенок от светлого к более насыщенному.

Хотя считается, что кислотность почвы влияет на яркость цвета, это преимущество присуще только крупнолистной гортензии, которая в нашем климате встречается редко из-за низкой зимостойкости.

Калина обыкновенная

Этот выносливый кустарник не боится кислой почвы, если только она не достигает экстремальных уровней. У калины довольно скромные цветки, но ее яркие листья и плоды делают ее декоративной. Также можно выбрать культурные сорта, такие как "Розеум" или "Бульденеж", которые цветут не менее эффектно, чем гортензии.

Если вы хотите создать сад с прекрасными растениями в условиях кислой почвы, эти варианты могут стать отличным решением.

Уточнения

Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8—6 метров, в отличие от деревьев, не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.

