Как дома вырастить экзотический фрукт: секреты успешной посадки ананаса

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить ананас в домашних условиях проще, чем кажется! Для начала выберите спелый и здоровый фрукт: он должен быть упругим и приятно пахнуть. Обратите внимание на верхушку — она должна быть крепкой и представлять собой розетку из темно-зеленых листьев. И, конечно, рядом не должно быть мошек.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Ананас

Подготовка к посадке

Теперь давайте разберемся, как укоренить ананас. Аккуратно "открутите" листья верхушки, стараясь не повредить растение. Альтернативный вариант — отрезать верхушку с небольшим количеством мякоти. Чтобы ускорить процесс укоренения, замочите верхушку в корнеобразователе. Это поможет растению быстрее пустить корни.

Как посадить ананас

Для посадки выберите небольшой горшок высотой и диаметром около 12 см. Убедитесь, что на дне емкости есть дренажные отверстия, чтобы избежать застоя воды. На дно можно положить слой речного песка, который обеспечит хороший дренаж, а сверху засыпать рыхлую и питательную почву с уровнем кислотности 5-6 pH.

Уход за ананасом не потребует много усилий. Регулярный полив и хорошее освещение помогут вашему растению расти и развиваться. Через некоторое время вы сможете наслаждаться плодами своего труда!

Уточнения

Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).

