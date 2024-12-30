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Как дома вырастить экзотический фрукт: секреты успешной посадки ананаса

1:23
Садоводство

Вырастить ананас в домашних условиях проще, чем кажется! Для начала выберите спелый и здоровый фрукт: он должен быть упругим и приятно пахнуть. Обратите внимание на верхушку — она должна быть крепкой и представлять собой розетку из темно-зеленых листьев. И, конечно, рядом не должно быть мошек.

Ананас
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Ананас

Подготовка к посадке

Теперь давайте разберемся, как укоренить ананас. Аккуратно "открутите" листья верхушки, стараясь не повредить растение. Альтернативный вариант — отрезать верхушку с небольшим количеством мякоти. Чтобы ускорить процесс укоренения, замочите верхушку в корнеобразователе. Это поможет растению быстрее пустить корни.

Как посадить ананас

Для посадки выберите небольшой горшок высотой и диаметром около 12 см. Убедитесь, что на дне емкости есть дренажные отверстия, чтобы избежать застоя воды. На дно можно положить слой речного песка, который обеспечит хороший дренаж, а сверху засыпать рыхлую и питательную почву с уровнем кислотности 5-6 pH.

Уход за ананасом не потребует много усилий. Регулярный полив и хорошее освещение помогут вашему растению расти и развиваться. Через некоторое время вы сможете наслаждаться плодами своего труда!

Уточнения

Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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