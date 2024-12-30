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Загородный урожай на вашем балконе: выращиваем огурцы с любовью

1:31
Садоводство

Помните времена, когда на каждом балконе в ящиках и кадках росли овощи? Особенно счастливые обладатели южных окон могли наслаждаться теплом и выращивать такие культуры, как помидоры и огурцы. Даже наличие загородного участка не останавливало горожан от подобных экспериментов.

Саженцы огурцов
Фото: 500px by Breanna Larow, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Саженцы огурцов

На сегодняшний день можно вырастить огурцы не только на балконе, но и в вазонах на кухне. Чтобы добиться успешного опыления в городских условиях, важно выбирать подходящие гибриды.

Гибрид Уплетайка F1 — отличный выбор для начинающих. Это раннеспелый сорт, который начинает плодоносить всего через 39 дней после появления всходов. Растение достигает высоты около 1,5 метров и показывает устойчивость ко многим заболеваниям и вредителям, что важно для домашних условий.

Этот гибрид радует обильными и длительными урожаями. Плоды достигают длины до 8 см и массы до 60 граммов. Их хрустящая, сочная мякоть ничем не уступает тем огурцам, которые растут в открытом грунте, а горечи у них нет вовсе.

Уход за растением прост: нужно следить за поливом и периодически подкармливать. Для лучшего роста лучше использовать контейнеры для рассады средней величины. Избегайте слишком больших емкостей, так как они могут негативно сказаться на развитии этого гибрида.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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