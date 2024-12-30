Этот цветок рядом с помидорами отпугнёт всех вредителей — проверенный способ

Успех урожая во многом зависит от того, какие культуры высажены рядом. У томатов, например, есть свои "друзья", которые не только не мешают, но и помогают расти, защищая от вредителей и улучшая вкус.

Фото: Freepik by prostooleh Девушка собирает томаты

Почему важно правильно выбирать соседей

На небольших участках часто приходится высаживать растения компактно. Это повышает риск конкуренции за ресурсы, но при грамотном подборе соседей помидоры получают только пользу.

Лучшие соседи для томатов

Базилик

Это идеальное сочетание. Базилик не только хорошо уживается с томатами, но и делает плоды более ароматными и вкусными. Кроме того, пряность можно засушить и использовать в кулинарии.

Крапива

Хотя никто специально не высаживает крапиву, если она появилась рядом с томатами — это не повод спешить с её удалением. Крапива улучшает вкус помидоров, защищает их от паразитов и повышает их лёжкость.

Цветы

Цветы рядом с помидорами не только украшают огород, но и помогают в борьбе с вредителями. Например:

Бархатцы и настурция отпугивают вредителей;

Календула, астры и васильки поддерживают здоровье растений.

Подобные комбинации не только функциональны, но и добавляют оригинальности садовым композициям.

Правильное сочетание растений на грядке — это не только залог здорового урожая, но и способ сделать сад эстетичным. Выбирайте соседей с умом, и ваши томаты порадуют обилием вкусных плодов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

