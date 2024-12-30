Гипсофила — декоративное растение, которое привлекает садоводов своей неприхотливостью и продолжительным цветением. Её выращивают как из семян, так и черенками. Выбор способа зависит от целей и условий.
Семенное размножение подходит для однолетних и многолетних сортов. Семена высевают ранней весной в лёгкий, рыхлый грунт с нейтральной кислотностью. Для успешного прорастания обеспечивают:
В июне рассаду переносят в грунт, размещая на расстоянии 20-30 см друг от друга. Первое время растения регулярно поливают и подкармливают удобрениями с азотом.
Вегетативное размножение подходит для многолетников. Для черенков используют молодые побеги длиной 5-7 см. Укореняют их в воде или рыхлой почве с созданием парникового эффекта. Через 2-3 недели черенки образуют корни.
Для гипсофилы предпочтителен лёгкий и нейтральный по кислотности грунт. Чтобы улучшить структуру почвы, добавляют перлит, вермикулит или раскисленный торф. Если почва кислая, её предварительно обрабатывают мелом или доломитовой мукой.
Семена лучше сеять в кассеты: это упрощает уход и устраняет необходимость пикировки. Перед посадкой грунт обрабатывают кипятком для дезинфекции. Семена выкладывают на поверхность, опрыскивают стимулятором роста и накрывают плёнкой.
После появления всходов обеспечивают:
Пикировку проводят, когда у растений появляются два настоящих листочка. Сеянцы размещают в отдельные ёмкости, заполняя воздушные карманы грунтом.
Высаживать рассаду следует после окончания ночных заморозков. Участок выбирают солнечный, с защитой от ветра. Расстояние между растениями зависит от сорта:
Для дренажа используют керамзит или гальку. После посадки растения регулярно поливают, используя тёплую воду с добавлением биопрепаратов.
Для длительного цветения однолетники высевают несколько раз за сезон. Это позволяет радоваться ярким соцветиям всё лето.
Качи́м или Гипсолю́бка (перевод-калька латинского именования лат. Gypsóphila), — род цветковых растений семейства Гвоздичные (Caryophyllaceae).
Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.