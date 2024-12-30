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Секреты пышного цветения гипсофилы в саду

3:13
Садоводство

Гипсофила — декоративное растение, которое привлекает садоводов своей неприхотливостью и продолжительным цветением. Её выращивают как из семян, так и черенками. Выбор способа зависит от целей и условий.

Гипсофила
Фото: commons.wikimedia.org by Rameshng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гипсофила

Как размножить гипсофилу

Семенное размножение подходит для однолетних и многолетних сортов. Семена высевают ранней весной в лёгкий, рыхлый грунт с нейтральной кислотностью. Для успешного прорастания обеспечивают:

  • световой день продолжительностью 13 часов;
  • температуру +22…+25 °С;
  • умеренный полив.

В июне рассаду переносят в грунт, размещая на расстоянии 20-30 см друг от друга. Первое время растения регулярно поливают и подкармливают удобрениями с азотом.

Вегетативное размножение подходит для многолетников. Для черенков используют молодые побеги длиной 5-7 см. Укореняют их в воде или рыхлой почве с созданием парникового эффекта. Через 2-3 недели черенки образуют корни.

Подготовка грунта

Для гипсофилы предпочтителен лёгкий и нейтральный по кислотности грунт. Чтобы улучшить структуру почвы, добавляют перлит, вермикулит или раскисленный торф. Если почва кислая, её предварительно обрабатывают мелом или доломитовой мукой.

Выращивание рассады

Семена лучше сеять в кассеты: это упрощает уход и устраняет необходимость пикировки. Перед посадкой грунт обрабатывают кипятком для дезинфекции. Семена выкладывают на поверхность, опрыскивают стимулятором роста и накрывают плёнкой.

После появления всходов обеспечивают:

  • освещение в течение 13 часов;
  • стабильную температуру +22…+25 °С;
  • умеренный полив.

Пикировку проводят, когда у растений появляются два настоящих листочка. Сеянцы размещают в отдельные ёмкости, заполняя воздушные карманы грунтом.

Посадка и уход в открытом грунте

Высаживать рассаду следует после окончания ночных заморозков. Участок выбирают солнечный, с защитой от ветра. Расстояние между растениями зависит от сорта:

  • многолетние высокорослые — 70-80 см;
  • стелющиеся сорта — 20 см;
  • однолетние — 40-50 см.

Для дренажа используют керамзит или гальку. После посадки растения регулярно поливают, используя тёплую воду с добавлением биопрепаратов.

Уход за растениями

  • Полив: после укоренения цветы нуждаются в поливе только в засушливую погоду.
  • Подкормка: весной вносят удобрения с кальцием для стимулирования роста побегов.
  • Обрезка: после цветения кусты обрезают для поддержания декоративного вида.

Как добиться непрерывного цветения

Для длительного цветения однолетники высевают несколько раз за сезон. Это позволяет радоваться ярким соцветиям всё лето.

Уточнения

Качи́м или Гипсолю́бка (перевод-калька латинского именования лат. Gypsóphila), — род цветковых растений семейства Гвоздичные (Caryophyllaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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