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Этот метод размножения орхидей удивляет своей простотой

3:12
Садоводство

Хотите вырастить дома роскошную орхидею? Один из самых простых способов размножения — пересадка деток. Эти маленькие "потомки" растения, называемые кейками, появляются на стебле, цветоносе или корнях. Расскажем, как правильно отсадить кейки, чтобы из них выросли здоровые и красивые цветы.

Орхидея
Фото: flickr.com by GollyGforce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Орхидея

Когда пересаживать кейки

Отделять детку можно, когда у нее сформируется 3-4 корня длиной 5-6 см и 3-5 крепких листьев. Без хорошо развитых корней она не сможет прижиться в отдельном горшке. Важно проявить терпение: кейки должны оставаться на материнском растении не менее полугода. Лучшее время для пересадки — весна и лето.

Помните, во время цветения орхидеи пересадка может сильно навредить растению. Дождитесь завершения цветения и не срезайте сразу все кейки с одного куста — это может ослабить или даже убить материнский куст.

Какой нужен грунт

Для пересадки подойдет готовый субстрат для орхидей, который можно купить в магазине. Если хотите приготовить его самостоятельно, смешайте:

  • мох сфагнум,
  • торф,
  • измельченную сосновую кору,
  • небольшие кусочки древесного угля.

Используйте прозрачный пластиковый горшок или стаканчик с дренажными отверстиями. Это позволит следить за развитием корней. Не берите слишком большой горшок — маленькие кейки лучше растут в компактной таре.

Подготовка к пересадке

Чтобы пересадить детку:

  1. Осторожно срежьте ее с частью материнского стебля, оставляя около 1,5 см.
  2. Подсушите срезы в затененном месте в течение 30 минут.
  3. Обработайте срезы толченым углем, корицей или золой, чтобы предотвратить гниение.

Способы пересадки кейков

  • С цветоноса. Самый распространенный метод. Срезать кейки нужно вместе с частью цветоноса длиной 1,5-2 см. Поместите отросток в прозрачный горшок, установив опору для устойчивости. Для создания благоприятного микроклимата можно накрыть растение прозрачной крышкой или бутылкой.
  • С корней. Кейк отделяют аналогично, но осторожнее, чтобы не повредить основные корни материнского растения.
  • Без корней. Если корней нет, но листья уже сформировались, их можно дорастить, прикрепив влажный мох сфагнум с "Эпином" к основанию отростка.

Рекомендации по пересадке

  1. Заполните горшок субстратом на треть.
  2. Установите кейк по центру, не заглубляя точку роста.
  3. Расправьте корни и добавьте субстрат, слегка утрамбовывая постукиванием по стенкам горшка.
  4. После пересадки не поливайте растение 4-5 дней.

Теперь вы знаете, как правильно пересаживать кейки орхидеи. Этот процесс не только поможет размножить растения, но и подарит радость от ухода за изысканным цветком. Удачи!

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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