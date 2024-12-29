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Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов

3:22
Садоводство

Многие считают тыкву овощем, но сладкие сорта этой бахчевой культуры скорее напоминают фрукты по вкусу. Селекционеры вывели множество сортов тыкв, которые отличаются урожайностью, сахаристостью и внешним видом. Эта статья поможет выбрать идеальный сорт для вашего региона.

Тыква
Фото: flickr.com by LicenseAttribution Some rights reserved by baze426, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тыква

Топ-5 самых сладких сортов

Дачная

Раннеспелая тыква с ароматом ванили. Плоды овальной формы достигают 2,2-4,5 кг, кожура жёлто-зелёная, мякоть оранжевая с содержанием сахара 6%. Сорт устойчив к холоду и подходит для разных климатических условий.

Пастила-Шампань

Среднеспелый сорт с экзотической розоватой кожурой. Вес плодов 2,4-3,6 кг, мякоть оранжевая, плотная. Отлично хранится до мая, подходит для средней полосы, Урала и Сибири.

Улыбка

Скороспелый гибрид с порционными плодами весом около 1 кг. Оранжевая кожура яркая, а вкус плодов становится лучше при хранении, которое может длиться до 7 месяцев.

Мраморная

Поздний сорт с высокой урожайностью. Плоды весят 4-9 кг, кожура насыщенного зелёного цвета, сахаристость до 13%. Подходит для длительного хранения.

Сахарная малышка

Скороспелый гибрид для столового назначения. Небольшие тыквы (1,1-3,3 кг) с яркой оранжевой мякотью отличаются короткими плетями и подходят для небольших участков.

Региональные сорта

Для Подмосковья и средней полосы

  • Атлант: крупные плоды до 50 кг с сахаристостью 15%.
  • Миндальная 35: среднеспелая тыква с оранжевой кожурой и миндальным вкусом.
  • Сдобная пышка F1: тыква с ароматом свежей выпечки, вес 7-8 кг, сахаристость 10%.

Для Урала

  • Абрикосовая: сладкая тыква с уникальным абрикосовым вкусом, вес до 7 кг.
  • Медовый август: ярко-оранжевая мякоть, масса 3,4-8,2 кг.
  • Конфетка: небольшие плоды (1,3-3,3 кг) с очень сладкой и сочной мякотью.

Для Сибири

  • Надежда: ароматная тыква весом 3,2-5,7 кг, содержание сахара до 12%.
  • Гитара: оригинальный сорт с грушевидными плодами и морковным вкусом.
  • Медовая сказка: ярко-оранжевые плоды, вес до 4,5 кг, сахаристость высокая.

Особенности выращивания

  • Полив: умеренный, с увеличением в период цветения.
  • Прополка и рыхление: необходимы для здоровья растений.
  • Подкормка: ежемесячно, если осенью не были внесены удобрения. Используйте настои крапивы, древесную золу или минеральные комплексы.

Совет: обеспечьте растениям яркое освещение, особенно после появления всходов.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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