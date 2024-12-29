Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов

3:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие считают тыкву овощем, но сладкие сорта этой бахчевой культуры скорее напоминают фрукты по вкусу. Селекционеры вывели множество сортов тыкв, которые отличаются урожайностью, сахаристостью и внешним видом. Эта статья поможет выбрать идеальный сорт для вашего региона.

Фото: flickr.com by LicenseAttribution Some rights reserved by baze426, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тыква

Топ-5 самых сладких сортов

Дачная

Раннеспелая тыква с ароматом ванили. Плоды овальной формы достигают 2,2-4,5 кг, кожура жёлто-зелёная, мякоть оранжевая с содержанием сахара 6%. Сорт устойчив к холоду и подходит для разных климатических условий.

Пастила-Шампань

Среднеспелый сорт с экзотической розоватой кожурой. Вес плодов 2,4-3,6 кг, мякоть оранжевая, плотная. Отлично хранится до мая, подходит для средней полосы, Урала и Сибири.

Улыбка

Скороспелый гибрид с порционными плодами весом около 1 кг. Оранжевая кожура яркая, а вкус плодов становится лучше при хранении, которое может длиться до 7 месяцев.

Мраморная

Поздний сорт с высокой урожайностью. Плоды весят 4-9 кг, кожура насыщенного зелёного цвета, сахаристость до 13%. Подходит для длительного хранения.

Сахарная малышка

Скороспелый гибрид для столового назначения. Небольшие тыквы (1,1-3,3 кг) с яркой оранжевой мякотью отличаются короткими плетями и подходят для небольших участков.

Региональные сорта

Для Подмосковья и средней полосы

Атлант: крупные плоды до 50 кг с сахаристостью 15%.

Миндальная 35: среднеспелая тыква с оранжевой кожурой и миндальным вкусом.

Сдобная пышка F1: тыква с ароматом свежей выпечки, вес 7-8 кг, сахаристость 10%.

Для Урала

Абрикосовая: сладкая тыква с уникальным абрикосовым вкусом, вес до 7 кг.

Медовый август: ярко-оранжевая мякоть, масса 3,4-8,2 кг.

Конфетка: небольшие плоды (1,3-3,3 кг) с очень сладкой и сочной мякотью.

Для Сибири

Надежда: ароматная тыква весом 3,2-5,7 кг, содержание сахара до 12%.

Гитара: оригинальный сорт с грушевидными плодами и морковным вкусом.

Медовая сказка: ярко-оранжевые плоды, вес до 4,5 кг, сахаристость высокая.

Особенности выращивания

Полив: умеренный, с увеличением в период цветения.

Прополка и рыхление: необходимы для здоровья растений.

Подкормка: ежемесячно, если осенью не были внесены удобрения. Используйте настои крапивы, древесную золу или минеральные комплексы.

Совет: обеспечьте растениям яркое освещение, особенно после появления всходов.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

