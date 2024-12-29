Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов

Многие считают тыкву овощем, но сладкие сорта этой бахчевой культуры скорее напоминают фрукты по вкусу. Селекционеры вывели множество сортов тыкв, которые отличаются урожайностью, сахаристостью и внешним видом. Эта статья поможет выбрать идеальный сорт для вашего региона.
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Тыква
Топ-5 самых сладких сортов
Дачная
Раннеспелая тыква с ароматом ванили. Плоды овальной формы достигают 2,2-4,5 кг, кожура жёлто-зелёная, мякоть оранжевая с содержанием сахара 6%. Сорт устойчив к холоду и подходит для разных климатических условий.
Пастила-Шампань
Среднеспелый сорт с экзотической розоватой кожурой. Вес плодов 2,4-3,6 кг, мякоть оранжевая, плотная. Отлично хранится до мая, подходит для средней полосы, Урала и Сибири.
Улыбка
Скороспелый гибрид с порционными плодами весом около 1 кг. Оранжевая кожура яркая, а вкус плодов становится лучше при хранении, которое может длиться до 7 месяцев.
Мраморная
Поздний сорт с высокой урожайностью. Плоды весят 4-9 кг, кожура насыщенного зелёного цвета, сахаристость до 13%. Подходит для длительного хранения.
Сахарная малышка
Скороспелый гибрид для столового назначения. Небольшие тыквы (1,1-3,3 кг) с яркой оранжевой мякотью отличаются короткими плетями и подходят для небольших участков.
Региональные сорта
Для Подмосковья и средней полосы
Атлант: крупные плоды до 50 кг с сахаристостью 15%.
Миндальная 35: среднеспелая тыква с оранжевой кожурой и миндальным вкусом.
Сдобная пышка F1: тыква с ароматом свежей выпечки, вес 7-8 кг, сахаристость 10%.
Для Урала
Абрикосовая: сладкая тыква с уникальным абрикосовым вкусом, вес до 7 кг.
Медовый август: ярко-оранжевая мякоть, масса 3,4-8,2 кг.
Конфетка: небольшие плоды (1,3-3,3 кг) с очень сладкой и сочной мякотью.
Для Сибири
Надежда: ароматная тыква весом 3,2-5,7 кг, содержание сахара до 12%.
Гитара: оригинальный сорт с грушевидными плодами и морковным вкусом.
Медовая сказка: ярко-оранжевые плоды, вес до 4,5 кг, сахаристость высокая.
Особенности выращивания
Полив: умеренный, с увеличением в период цветения.
Прополка и рыхление: необходимы для здоровья растений.
Подкормка: ежемесячно, если осенью не были внесены удобрения. Используйте настои крапивы, древесную золу или минеральные комплексы.
Совет: обеспечьте растениям яркое освещение, особенно после появления всходов.
Уточнения
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).