Простое правило — и ваши хвойные переживут морозы

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Садоводство

На первый взгляд, хвойные деревья кажутся неприхотливыми и устойчивыми к погодным условиям. Однако зимой, особенно в феврале, когда солнце становится активнее, даже такие растения требуют особого ухода. Молодые деревья наиболее уязвимы, поэтому их важно защитить от резких перепадов температуры и других зимних угроз.

ветви ели в снегу
Фото: Wikimedia Commons by ForestWander is licensed under Public domain
ветви ели в снегу

Подготовка к зиме

Заботу о хвойниках лучше начинать еще с конца лета. С августа прекращают подкормки, чтобы растения успели подготовиться к зимовке. В период, когда листопадные деревья сбрасывают листья, проводят подзимний полив хвойных.

Поливать нужно в два-три приема, чтобы вода хорошо впиталась в почву. После этого землю вокруг деревьев мульчируют корой или лапником для сохранения влаги. С наступлением весны мульчу убирают, чтобы почва быстрее прогрелась.

Укрепление кроны

Перед выпадением снега рекомендуется укрепить крону деревьев, обвязав ветки. Это защитит их от ломкости под тяжестью мокрого снега. Однако обвязка должна быть свободной, чтобы избежать перегрева.

Укрытие и защита от солнца

Зимой фотосинтез в хвое продолжается, поэтому материал для укрытия должен пропускать свет и воздух. Полиэтилен не подходит, так как создает благоприятные условия для развития бактерий и грибков. Для укрытия используют мешковину или спанбонд. Весной укрытие снимают постепенно, притеняя растения с солнечной стороны, чтобы предотвратить ожоги.

Уход за контейнерными хвойниками

Хвойные деревья, выращиваемые в кадках, нельзя оставлять на морозе. С наступлением холодов их переносят в помещение с температурой около +5 °C. Перед этим грунт обильно поливают, а затем увлажняют каждые две недели, чтобы земля не пересохла.

Почему некоторые хвойные желтеют зимой

Растения, такие как микробиота, псевдотсуга зеленая и некоторые виды можжевельника, могут менять цвет хвои на желтоватый. Это естественный процесс, и весной хвоя вновь станет зеленой.

Уточнения

Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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