Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гости будут в восторге! Вот как найти тот самый ковёр, который преобразит вашу гостиную
Что реально помогает коже оставаться молодой? Эти советы работают!
Дефицит тестостерона: причины, последствия и пути решения
Советское блюдо для вашего стола: гостей им точно получится удивить
Избыток солнечных панелей поставил под угрозу электросеть Австралии
Как избежать ошибок при выборе витаминов
Потолок госдолга США достигнет критического уровня уже 14 января
Простой способ очистки колёсных дисков зимой
Икра на столе: сколько можно съесть, чтобы не навредить себе

Как сделать свеклу сладкой и сочной: важные советы по уходу

2:08
Садоводство

Свекла — это одна из тех культур, которые могут вызвать трудности в выращивании. Даже при правильном выборе сорта не всегда можно гарантировать хороший результат. Однако, как оказалось, ключ к успешному урожаю кроется в правильном уходе за растением. В этой статье мы поделимся основными моментами, которые помогут вам вырастить вкусную и качественную свеклу.

Ростки свеклы
Фото: commons.wikimedia.org by edibleoffice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ростки свеклы

1. Почва для свеклы

Свекла не слишком требовательна к почве, но для хорошего урожая важно выбрать хорошо освещённый участок с подготовленной землёй. Если почва будет рыхлой, плодородной и достаточно прогретой, то свекла порадует вас качественными корнеплодами. Недооценка почвы может привести к плохому результату, так что стоит уделить внимание подготовке участка.

2. Правильная дистанция

Важно помнить, что свеклу не следует сажать слишком плотно. Плотная посадка приведет к снижению качества урожая. Между ростками нужно оставлять не менее 5 см, чтобы растение не мешало друг другу. Бороздки для посева следует располагать на расстоянии 25 см друг от друга, а между рядами расстояние может быть до 45 см.

3. Прореживание всходов

Свекла, у которой листья растут слабо, скорее всего, не даст хорошего урожая. Поэтому прореживание всходов — важный этап ухода. Его нужно проводить минимум дважды на ранних стадиях развития растения. Это поможет убрать слабые всходы и оставить только крепкие растения, что в свою очередь положительно скажется на урожае.

4. Подкормка

Не забывайте о подкормках. Они играют важную роль в улучшении вкусовых качеств свеклы. Без дополнительного питания растение будет развиваться медленно, а вкус корнеплодов может пострадать. Регулярные подкормки помогут обеспечить свекле всё необходимое для роста и развития.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Российский шоу-бизнес
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается Аудио 
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Российский шоу-бизнес
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом Аудио 
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Нефть
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Режиссёр Кирилл Серебренников показал Аллу Пугачёву в домашней обстановке
Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Последние материалы
Как сделать свеклу сладкой и сочной: важные советы по уходу
Ида Галич объяснила, где можно посмотреть бесплатно новые серии Игры в кальмара
Энергосберегающие окна: как сэкономить на отоплении зимой
Какие семена лучше всего обрабатывать горячей водой?
Хронический недосып: враг вашего здоровья и стройности
Водитель показывает "фигу"? Не смейтесь — это может спасти вас от неприятностей
Хотите избавиться от жира на животе? Начните с изменений в своем рационе
От научной фантастики к практике: квантовая телепортация - новая эра интернета
Как сократить варку свёклы с четырёх часов до получаса
Ресторанный суп у вас дома: простой трюк для кулинарного успеха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.