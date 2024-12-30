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Выбор сорта редиса для вашего огорода: актуальные предложения 2025 года

3:12
Садоводство » Советы

Редис — один из самых популярных овощей среди садоводов. Благодаря своей быстроте в выращивании и разнообразию сортов, он занимает достойное место на огороде. В сезоне 2025 года предлагается обратить внимание на несколько сортов редиса, которые зарекомендовали себя как надёжные и высокоурожайные. 

редис
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
редис

Редис "Кармен"

Этот сорт отличается ярким красным цветом и цилиндрической формой корнеплода. "Кармен" быстро созревает, всего через 25-30 дней после посева. Редис обладает отличным вкусом, крепкой мякотью и устойчив к стрелкованию. Он подходит для ранней весенней и летней посадки.

Редис "Французский завтрак"

Сорт "Французский завтрак" известен своей оригинальной формой — вытянутый корнеплод с красным кончиком и белой частью. Он созревает всего за 20-25 дней и славится своим нежным и сладким вкусом. Это идеальный сорт для раннего урожая, который лучше всего растет в прохладной погоде.

Редис "Чёрный принц"

Этот сорт редиса выделяется своим темным цветом и необычным вкусом. "Черный принц" имеет острый, пряный аромат и отлично подходит для салатов. Он созревает примерно за 30-35 дней и хорошо растет даже в условиях жаркого лета. Сорт устойчив к корневым гнилям.

Редис "Розовый фламинго"

"Розовый фламинго" – это новый сорт с сочной, хрустящей мякотью и нежным вкусом. Его корнеплоды обладают ярко-розовым цветом и округлой формой. Сорт быстро созревает (25-30 дней) и подходит для выращивания в открытом грунте и теплицах.

Редис "Детройт"

Этот сорт выделяется своей универсальностью и высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям. Редис "Детройт" имеет шаровидные, ярко-красные плоды, которые легко вырастают за 28-35 дней. Сорт обладает приятным вкусом и станет отличным дополнением к весенним салатам.

Редис "Сакса"

"Сакса" – это раннеспелый сорт с белой мякотью и гладкой красной кожурой. Он созревает всего за 20-25 дней и быстро формирует урожай в любых условиях. Сорт хорошо поддается хранению и подходит для свежих салатов.

Редис "Скороспелка"

Если вам нужно что-то более традиционное, "Скороспелка" — это проверенный временем сорт, который славится своей простотой в уходе и высокой урожайностью. Он созревает за 25-30 дней и хорошо растет при различных погодных условиях. 

В 2025 году садоводам стоит обратить внимание на разнообразие сортов редиса, которые не только быстро созревают, но и обладают отличным вкусом. Правильный выбор сорта позволяет успешно организовать ранний и поздний посев, а также обеспечит разнообразие на вашем столе. Выращивайте редис и наслаждайтесь его свежими, хрустящими корнеплодами в любое время года!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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