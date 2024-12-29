Как правильно подготовить почву для помидоров

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание помидоров — процесс не только увлекательный, но и требующий внимания к деталям. Одним из важных аспектов является выбор подходящего места для посадки, особенно если речь идет о многолетнем выращивании. Сажать помидоры на одном и том же участке два года подряд не рекомендуется. Чтобы избежать проблем с почвой и болезнями, нужно внимательно подходить к вопросу севооборота.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Помидоры

Где лучше сажать помидоры

Помидоры хорошо растут после таких культур, как свекла, морковь, капуста, петрушка, лук, чеснок и тыква. Эти растения не истощают почву так, как другие культуры, и создают благоприятные условия для рассады помидоров. Поэтому, если вы планируете посадить помидоры, выберите участок, где в прошлом году росли именно эти растения.

Когда не стоит сажать помидоры

Есть и такие культуры, которые оставляют в почве вещества, которые могут неблагоприятно сказаться на росте помидоров. Не рекомендуется сажать помидоры после перцев, баклажанов, картофеля, физалиса и гороха. Эти растения принадлежат к тем же семействам, что и помидоры, и могут быть источником схожих болезней, которые затем перейдут к вашим новым растениям.

Как подготовить почву

Для того чтобы рассада помидоров хорошо прижилась, выберите открытые и солнечные участки. Помидоры любят солнечные места, где они могут получать достаточно света и тепла. Чтобы почва прогрелась до нужной температуры, за 2 недели до высадки рассады накройте грядку пленкой. Это поможет ускорить процесс прогрева.

Когда и как сажать помидоры

Лучше всего высаживать рассаду в пасмурный день или вечером, чтобы избежать солнечных ожогов на нежных растениях. Перед тем как помещать рассаду в подготовленные лунки, полейте их теплой водой. Это поможет корням лучше прижиться и ускорит адаптацию растения в новом месте.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

