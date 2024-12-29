Простая проверка грунта: уксус раскроет секрет вашей почвы

Каждый дачник должен знать кислотность грунта на своём участке. Эта информация помогает правильно выбирать растения для посадки. Ведь некоторым культурам нужен кислый грунт, другим — нейтральный, а третьи предпочитают щелочной.
Фото: commons.wikimedia.org by Brücke-Osteuropa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рисовый уксус
Каким растениям что подходит?
На кислой почве хорошо растут морковь, редис и перец.
Нейтральный или щелочной грунт подойдёт для капусты, огурцов и свёклы.
Но что делать, если вы не знаете кислотность своего участка? Покупать дорогие приборы необязательно! Есть простой способ, для которого вам потребуется лишь немного уксуса.
Проверяем почву с помощью уксуса
Насыпьте немного земли из вашего участка в любую удобную ёмкость.
Добавьте несколько капель девятипроцентного уксуса.
Наблюдайте за реакцией:
Сильное шипение и много пены: почва щелочная.
Небольшое количество пузырьков и слабый звук: грунт нейтральный.
Полное отсутствие пены: почва кислая.
Этот способ прост, доступен каждому и занимает всего пару минут. Зная pH своего грунта, вы сможете обеспечить идеальные условия для растений и повысить урожайность на участке.
Уточнения
У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.