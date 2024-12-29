Простая проверка грунта: уксус раскроет секрет вашей почвы

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник должен знать кислотность грунта на своём участке. Эта информация помогает правильно выбирать растения для посадки. Ведь некоторым культурам нужен кислый грунт, другим — нейтральный, а третьи предпочитают щелочной.

Фото: commons.wikimedia.org by Brücke-Osteuropa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рисовый уксус

Каким растениям что подходит?

На кислой почве хорошо растут морковь, редис и перец.

Нейтральный или щелочной грунт подойдёт для капусты, огурцов и свёклы.

Но что делать, если вы не знаете кислотность своего участка? Покупать дорогие приборы необязательно! Есть простой способ, для которого вам потребуется лишь немного уксуса.

Проверяем почву с помощью уксуса

Насыпьте немного земли из вашего участка в любую удобную ёмкость. Добавьте несколько капель девятипроцентного уксуса. Наблюдайте за реакцией:

Сильное шипение и много пены: почва щелочная.

Небольшое количество пузырьков и слабый звук: грунт нейтральный.

Полное отсутствие пены: почва кислая.

Этот способ прост, доступен каждому и занимает всего пару минут. Зная pH своего грунта, вы сможете обеспечить идеальные условия для растений и повысить урожайность на участке.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

