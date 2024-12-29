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Простая проверка грунта: уксус раскроет секрет вашей почвы

1:18
Садоводство

Каждый дачник должен знать кислотность грунта на своём участке. Эта информация помогает правильно выбирать растения для посадки. Ведь некоторым культурам нужен кислый грунт, другим — нейтральный, а третьи предпочитают щелочной.

Рисовый уксус
Фото: commons.wikimedia.org by Brücke-Osteuropa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рисовый уксус

Каким растениям что подходит?

  • На кислой почве хорошо растут морковь, редис и перец.
  • Нейтральный или щелочной грунт подойдёт для капусты, огурцов и свёклы.

Но что делать, если вы не знаете кислотность своего участка? Покупать дорогие приборы необязательно! Есть простой способ, для которого вам потребуется лишь немного уксуса.

Проверяем почву с помощью уксуса

  1. Насыпьте немного земли из вашего участка в любую удобную ёмкость.
  2. Добавьте несколько капель девятипроцентного уксуса.
  3. Наблюдайте за реакцией:
  • Сильное шипение и много пены: почва щелочная.
  • Небольшое количество пузырьков и слабый звук: грунт нейтральный.
  • Полное отсутствие пены: почва кислая.

Этот способ прост, доступен каждому и занимает всего пару минут. Зная pH своего грунта, вы сможете обеспечить идеальные условия для растений и повысить урожайность на участке.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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