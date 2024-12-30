Планируем сад: цветы, которые будут расти на одном месте всю жизнь

3:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Выбор цветущих растений для вашего сада может быть непростой задачей, особенно если вы ищете способы сократить количество ухода за ними. Если вам не хочется пересаживать цветы каждые несколько лет, существует множество многолетников, которые могут расти и процветать на одном месте на протяжении десятилетий.

Фото: David Stang by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Астильба

Рудбекия (сунгей взрослая)

Рудбекия, также известная как черноглазая Сюзанна, — это яркое и жизнерадостное растение. Оно может расти на одном месте до 10 лет и более. Процветает на солнечных участках и не требует сложного ухода. Эти цветы прекрасно подходят для создания крупных цветочных групп.

Лаванда

Лаванда — это еще одно многолетнее растение, которое требует минимального ухода и пересадки. Она может радовать вас своим ароматом и красивыми фиолетовыми цветами на протяжении 10-15 лет. Лаванда предпочитает солнечные места и хорошо дренированные почвы, что делает её идеальным выбором для садоводов.

Седум (каменная роза)

Седум — это суккулентное растение, которое легко растет в условиях жары и засухи. Он не требует пересадки на протяжении многих лет и может выдерживать неблагоприятные условия. Седумы могут быть как низкорослыми, так и высокорослыми, что позволяет использовать их в различных композициях.

Флокс шиловидный

Этот морозостойкий многолетник обычно не требует пересадки на протяжении 10 лет или более. Флокс шиловидный образует плотные коврики с яркими цветами, которые цветут весной и летом. Растение устойчиво к болезням и легко переносит пересыхание почвы.

Гейхера

Гейхера (или корейская клюква) — это декоративное растение с яркими листьями, что делает его оспешным в ландшафтном дизайне. Оно может расти на одном месте в течение 10 лет и дольше. Гейхера предпочитает полутень и влажные, плодородные почвы.

Соломонова печать

Соломонова печать — это тенелюбивое растение, которое славится своими эффектными цветами. Оно также имеет красивые зеленые листья и может расти на одном месте более 15 лет. Это идеальный выбор для затененных уголков сада.

Иглицевая фиалка

Иглицевая фиалка — это многолетнее растение, которое прекрасно переносит неблагоприятные условия. Оно может расти без пересадки до 20 лет, радуя вас своими нежными цветами в начале весны. Фиалки предпочитают полутень и влажную почву.

Астильба

Астильба — это великолепное многолетнее растение с крупными метелками цветов, которое может оставаться на одном месте до 10 лет без пересадки. Астильба предпочитает полутень и богатые, влажные почвы, что делает её отличным выбором для террас и садов с умеренным климатом.

Выбор цветущих растений, которые не требуют частой пересадки, значительно упрощает уход за садом и дает возможность наслаждаться его красотой на долгие годы. Указанные выше цветы прекрасно подходят как для создания цветников, так и для оформления ландшафта в целом. Определите, какие из них лучше подходят для вашего климата и типа почвы, и позвольте им радовать вас своей красотой на протяжении десятилетий!