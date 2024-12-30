Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какой кефир самый полезный для здоровья и почему
Как создать красивый сад на кислой почве: три неожиданных кустарника
Как использовать соль в качестве подкормки? Об этом знают не все дачники
Ваш двигатель может выйти из строя этой зимой: узнайте, как этого избежать
Как вернуться в форму после праздников? Эта тренировка сжигает калории за минуту
Быстрый макияж без перегрузки: попробуйте однослойную технику
Эти планеты могут скрывать жизнь: как мы ищем инопланетян в Млечном Пути
Согрейте руки, чтобы расслабить ум: лайфхак, который работает
Всего один миллион за 2,3 кв.м: стоит ли покупать крошечные апартаменты в Москве?

Планируем сад: цветы, которые будут расти на одном месте всю жизнь

3:34
Садоводство » Цветы

Выбор цветущих растений для вашего сада может быть непростой задачей, особенно если вы ищете способы сократить количество ухода за ними. Если вам не хочется пересаживать цветы каждые несколько лет, существует множество многолетников, которые могут расти и процветать на одном месте на протяжении десятилетий. 

Астильба
Фото: David Stang by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Астильба

Рудбекия (сунгей взрослая)

Рудбекия, также известная как черноглазая Сюзанна, — это яркое и жизнерадостное растение. Оно может расти на одном месте до 10 лет и более. Процветает на солнечных участках и не требует сложного ухода. Эти цветы прекрасно подходят для создания крупных цветочных групп.

Лаванда

Лаванда — это еще одно многолетнее растение, которое требует минимального ухода и пересадки. Она может радовать вас своим ароматом и красивыми фиолетовыми цветами на протяжении 10-15 лет. Лаванда предпочитает солнечные места и хорошо дренированные почвы, что делает её идеальным выбором для садоводов.

Седум (каменная роза)

Седум — это суккулентное растение, которое легко растет в условиях жары и засухи. Он не требует пересадки на протяжении многих лет и может выдерживать неблагоприятные условия. Седумы могут быть как низкорослыми, так и высокорослыми, что позволяет использовать их в различных композициях.

Флокс шиловидный

Этот морозостойкий многолетник обычно не требует пересадки на протяжении 10 лет или более. Флокс шиловидный образует плотные коврики с яркими цветами, которые цветут весной и летом. Растение устойчиво к болезням и легко переносит пересыхание почвы.

Гейхера

Гейхера (или корейская клюква) — это декоративное растение с яркими листьями, что делает его оспешным в ландшафтном дизайне. Оно может расти на одном месте в течение 10 лет и дольше. Гейхера предпочитает полутень и влажные, плодородные почвы.

Соломонова печать

Соломонова печать — это тенелюбивое растение, которое славится своими эффектными цветами. Оно также имеет красивые зеленые листья и может расти на одном месте более 15 лет. Это идеальный выбор для затененных уголков сада.

Иглицевая фиалка

Иглицевая фиалка — это многолетнее растение, которое прекрасно переносит неблагоприятные условия. Оно может расти без пересадки до 20 лет, радуя вас своими нежными цветами в начале весны. Фиалки предпочитают полутень и влажную почву.

Астильба

Астильба — это великолепное многолетнее растение с крупными метелками цветов, которое может оставаться на одном месте до 10 лет без пересадки. Астильба предпочитает полутень и богатые, влажные почвы, что делает её отличным выбором для террас и садов с умеренным климатом.

Выбор цветущих растений, которые не требуют частой пересадки, значительно упрощает уход за садом и дает возможность наслаждаться его красотой на долгие годы. Указанные выше цветы прекрасно подходят как для создания цветников, так и для оформления ландшафта в целом. Определите, какие из них лучше подходят для вашего климата и типа почвы, и позвольте им радовать вас своей красотой на протяжении десятилетий!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести
Садоводство, цветоводство
Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Российский шоу-бизнес
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом Аудио 
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Российский шоу-бизнес
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Последние материалы
Неподходящие закуски к шампанскому: это стоит оставить на полке магазина
Фитнес как антистресс: почему спорт это лучшая терапия
Акула унесла жизнь туриста на египетском курорте
Планируем сад: цветы, которые будут расти на одном месте всю жизнь
Какая селёдка делает Шубу вкуснее: как выбрать рыбу для любимого салата
Секрет собачьей памяти: как питомцы запоминают команды
ОСАГО под вопросом: получите ли вы компенсацию после аварии из-за недомогания
Как дома вырастить экзотический фрукт: секреты успешной посадки ананаса
Как избавиться от запаха в доме, если на кухне что-то пригорело? Лучшие методы
Как кофе помогает сохранить молодость и силу мышц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.