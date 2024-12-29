Соседство, от которого лучше отказаться: растения, которые не ладят

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Растения, как и люди, могут не всегда находить общий язык со своими соседями. Неправильное соседство на дачном участке может привести к болезни культур и разочарованию в урожае. Какие растения не стоит сажать рядом, поможет понять информация от агронома.

Фото: Freepik by prostooleh Работа в огороде

На большинстве дачных участков укроп встречается довольно часто, однако не все огородники осознают, как он влияет на другие растения. Укроп выделяет корневые вещества, которые подавляют развитие соседних культур.

Это негативно сказывается на таких овощах, как огурцы, помидоры, морковь и свекла. Если укроп растет на грядках с огурцами и помидорами, овощи начинают медленнее расти и чаще болеть.

Также не рекомендуется сажать капусту рядом с дайконом или редькой. Эти культуры имеют близкое родство, и вредители, которые атакуют капусту, могут легко перейти на дайкон и редьку.

Если планируется посадка свеклы, лучше не размещать ее рядом с морковью. Эти растения не только плохо уживаются вместе, но и могут ухудшить урожай. Вместо этого между ними стоит посадить какое-либо нейтральное растение, которое подойдет обеим культурам.

Подобная ситуация наблюдается и с картофелем и помидорами: их соседство может привести к тому, что томаты заболеют фитофторой.

Заботясь о правильном расположении культур на своем участке, можно обеспечить здоровый рост растений и высокий урожай.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

