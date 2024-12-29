Бабушка хранила картофель именно так: как избежать гнили урожая

Картофель — это любимый овощ, однако его хранение может обернуться настоящей проблемой. Часто потери происходят из-за нарушения физиологических процессов в клубнях. При этом прекращается накопление полезных веществ, активно испаряется вода, и разлагаются запасы сахара и крахмала.
Все это делает картофель более уязвимым к микроорганизмам. Грибы и бактерии проникают в клубни, что приводит к гниению, особенно в условиях высокой влажности, повышенной температуры и недостаточной вентиляции.
В процессе хранения картофеля можно столкнуться с несколькими распространенными заболеваниями:
Для предотвращения потерь важно правильно подготовить хранилище. Оно должно быть очищено от остатков старых клубней и продезинфицировано за несколько месяцев до нового урожая. Не позднее чем за 2 недели до поступления картофеля хранилище обрабатывают 20% известковым молоком с добавлением 100 г медного купороса на 10 литров воды.
Не менее важно обеспечить хорошую вентиляцию в хранилище. Перед закладкой клубни необходимо высушить, а картофель с пораженных фитофторой участков оставить для выявления зараженных клубней. Рекомендуется также озеленять семенной картофель, чтобы повысить его устойчивость к гнили.
Температура хранения должна быть в пределах 2-4 градусов, а влажность — 85-90%. Регулярно проверяйте качество картофеля на протяжении всего периода хранения.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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