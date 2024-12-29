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Бабушка хранила картофель именно так: как избежать гнили урожая

2:24
Садоводство

Картофель — это любимый овощ, однако его хранение может обернуться настоящей проблемой. Часто потери происходят из-за нарушения физиологических процессов в клубнях. При этом прекращается накопление полезных веществ, активно испаряется вода, и разлагаются запасы сахара и крахмала.

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

Все это делает картофель более уязвимым к микроорганизмам. Грибы и бактерии проникают в клубни, что приводит к гниению, особенно в условиях высокой влажности, повышенной температуры и недостаточной вентиляции.

Основные болезни картофеля во время хранения

В процессе хранения картофеля можно столкнуться с несколькими распространенными заболеваниями:

  • Фитофтороз. Этот недуг может поразить клубни как в период вегетации, так и при хранении, приводя к развитию сухой или мокрой гнили. Борьба с фитофторозом начинается с тщательной выборки клубней перед закладкой на хранение и создания оптимальных условий в хранилище.
  • Фузариоз (сухая гниль) появляется только во время хранения и может проявиться через 2-3 месяца после уборки. Это заболевание чаще всего развивается в местах повреждений, ушибов или заражения фитофторой.
  • Мокрая бактериальная гниль может быть обнаружена на клубнях еще во время уборки, когда бактерии попадают на их поверхность.

Как избежать гнили картофеля

Для предотвращения потерь важно правильно подготовить хранилище. Оно должно быть очищено от остатков старых клубней и продезинфицировано за несколько месяцев до нового урожая. Не позднее чем за 2 недели до поступления картофеля хранилище обрабатывают 20% известковым молоком с добавлением 100 г медного купороса на 10 литров воды.

Не менее важно обеспечить хорошую вентиляцию в хранилище. Перед закладкой клубни необходимо высушить, а картофель с пораженных фитофторой участков оставить для выявления зараженных клубней. Рекомендуется также озеленять семенной картофель, чтобы повысить его устойчивость к гнили.

Температура хранения должна быть в пределах 2-4 градусов, а влажность — 85-90%. Регулярно проверяйте качество картофеля на протяжении всего периода хранения.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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