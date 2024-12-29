Узнайте, какие деревья хорошо растут вместе в саду

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда речь заходит о закладке сада, традиционно саженцы одного вида высаживают рядом. Например, яблони и сливы располагаются в разных рядах. Но возможно ли смешивание различных видов растений? Ответ на этот вопрос оказался неожиданным.

Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf Яблоневый сад

В промышленных условиях саженцы одного вида растут бок о бок благодаря механическому уходу. Однако в любительских садах возможно множество вариантов. Следует учитывать, что корневая система плодовых растений распространяется на расстояние, превышающее в два раза проекцию кроны.

Даже если растения посажены далеко друг от друга, их корни могут прорастать взаимно. Обычно между деревьями не оставляют большое расстояние, поэтому растения могут взаимодействовать.

В большинстве случаев корневая система яблони не пересекается с системой другой яблони, однако она может успешно взаимодействовать с системами слив, абрикосов и алычи. Что касается груш, то яблоня прорастает в их корневую систему с трудом. Это важно, поскольку хорошая симбиоз корней может привести к большему урожаю.

Таким образом, можно планировать высадку саженцев так, чтобы семечковые растения перемешивались с косточковыми, и деревья одного вида не находились рядом. Правильное расположение растений значительно повысит эффективность работы корневой системы.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

