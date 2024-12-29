Как защитить гортензии зимой: практические советы по обрезке

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гортензии — это удивительные растения, требующие особого ухода в зимний период. Каждому виду нужно уделять внимание, чтобы они пережили холодные месяцы и порадовали ярким цветением в следующем году.

Фото: commons.wikimedia.org by Lestat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гортензия

У крупнолистных гортензий, цветущих на побегах прошлого года, старые соцветия не удаляются. В отличие от них, метельчатые гортензии требуют осенней обрезки, что помогает сохранить здоровье куста и улучшить его цветение.

Когда проводить обрезку

Лучше всего заняться этой процедурой в начале активного листопада, до первых серьезных заморозков. Удаление старых и увядших веток не только снижает нагрузку на растение, но и предотвращает развитие заболеваний, а также защищает его от морозов.

Обрезка в осенний период стимулирует более пышное цветение в следующем сезоне. Укорачивание побегов до 3-4 почек позволяет растению сосредоточить питательные вещества на формировании новых бутонов и придать кусту аккуратную форму.

Как правильно обрезать

При обрезке важно укорачивать ветви до 3-4 почек, удаляя лишние листья. Срезы рекомендуется делать под углом 45 градусов, оставляя 1 см над здоровой почкой. В первый год после посадки куст лучше не трогать, чтобы он смог укорениться. Обязательно завершите обрезку до того, как растение перейдет в состояние покоя, чтобы у него было достаточно времени на восстановление.

Чтобы избежать инфекций, срезы можно присыпать золой или смочить слабым раствором марганцовки.

Для того чтобы гортензии легче перенесли зиму, прикорневую зону полезно замульчировать хвоей, торфом, перегноем или опавшей листвой. Молодые саженцы рекомендуется дополнительно укрыть мешковиной или спанбондом.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

