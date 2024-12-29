Январь — время для рассады: как создать идеальные условия для роста

3:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С приходом января начинается активный сезон для любителей садоводства. Многие растения требуют предварительного посева в домашних условиях, так как их вегетационный период слишком длинный для весеннего посева в открытый грунт. Эта подготовка позволяет собрать урожай гораздо раньше, чем при традиционном методе.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Семена

Однако стоит учитывать и некоторые трудности, которые могут возникнуть в этом процессе. Зимой дни короткие, что делает дополнительное освещение необходимым, особенно если вы сажаете рассаду в квартире. Каждое растение имеет свои требования к температуре и влажности, а для большого количества растений потребуется достаточно места.

Семена, которые стоит посеять в январе

Земляника. Этот сорт требует длительного прорастания — до 40 дней. Чтобы ускорить процесс, необходимо подготовить грунт: смешайте три части песка, одну часть огородной земли и одну часть перегноя.

На подготовленную почву насыпьте 1-2 см снега, уложите семена и поместите емкость в холодильник на 2-3 дня. Снег, тая, поможет семенам углубиться в грунт. После этого контейнеры ставим в теплое и светлое место. Пикировать землянику можно после появления 3-4 пар листиков.

Клубника. Выбирайте проверенные сорта и побольше семян. Подходящая почва должна содержать песок и немного перегноя, минеральные удобрения не нужны.

Замочите семена на сутки в воде, затем просушите и посейте в бороздки на глубину 5 мм, накрывая емкости пленкой. Поливайте так, чтобы грунт не разрыхлялся. Первая урожайная волна ожидается уже в начале лета.

Горький перец. Сеем в начале января в ящики с дренажом. Грунт состоит из трех частей перегноя, одной части песка и немного золы. Перед посевом нагрейте грунтовую смесь. Семена располагаются на глубину 1 см, а после посева верхний слой грунта слегка уплотняется. Полив лучше производить теплой водой с добавлением марганцовки.

Цветы для январского посева

В этом месяце также сеют цветы, цветение которых начинается через 5-6,5 месяцев после посева: гвоздику Шабо, бегонию, бальзамины, лобелию и петунию.

Гвоздика Шабо требует глубины посева 3 мм. После появления всходов переместите ее в светлое место с температурой 12-15 градусов. Пикировать растения можно после 4-5 пар листиков. С весной, когда ночные температуры положительные, рассада может переехать в пленочную тепличку.

Бегония и бальзамин имеют очень маленькие семена, поэтому их не заделывают в землю — они прорастают только при свете. Грунт состоит из двух частей перегноя, одной части торфа и одной части песка.

Емкости с семенами накрываются стеклом, ставятся в светлое место и ежедневно опрыскиваются теплой водой. Пикировка происходит после появления 3-4 листочков. В начале мая рассаду можно вынести на свежий воздух.

Лобелия и петуния имеют очень мелкие семена, их достаточно просто насыпать в бороздки и слегка опрыскать. Лобелию держим в темноте до прорастания, петунию — на свету, накрывая стеклом. После появления всходов саженцы опрыскиваются раствором марганцовки. При росте 2-3 см их пикируем, а в начале мая можно переместить на террасу или балкон.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

