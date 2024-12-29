Цветущий зимний оазис: как вырастить цикламен в домашних условиях

2:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зимой, когда за окном холод и снег, особенно приятно видеть цветущее растение. Один из таких зимних красавцев — цикламен. Этот цветок, также известный как альпийская фиалка, становится всё более популярным, радуя глаз яркими бутонами даже в мороз.

Фото: Own work by JJ Harrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Цикламен

Происхождение и особенности цикламена

Цикламен, который принадлежит к семейству первоцветных, насчитывает около 20 видов. Его родиной считается Кипр, но чаще всего его называют "цикламен персидский". Интересно, что второе название связано с тем, что свиньи, по словам личного врача Екатерины II, охотно поедают корни этого растения.

В XVIII веке мазь из цикламена использовали для лечения различных заболеваний. Сегодня акцент делается на его энергетических свойствах. Листья цветка, напоминающие сердце, символизируют счастье и гармонию.

Условия для роста

Цикламен требует немного внимания, но его капризами не стоит пугаться. Важнейший аспект — это температура. Цветок предпочитает прохладу, поэтому лучше всего его размещать в светлом, но не тёплом помещении с температурой 16-17 градусов.

Несмотря на свою любовь к свету, цикламен не переносит прямых солнечных лучей. Подоконники восточных и западных окон — идеальное место для него.

Полив во время цветения тоже требует внимания: необходимо поддерживать умеренную влажность, избегая переувлажнения и пересыхания земляного кома. Вода для полива должна быть на 2-4 градуса ниже комнатной температуры, чтобы не навредить растению.

Уход после цветения

Цикламен может радовать вас цветами до 3,5 месяцев. По окончании цветения он переходит в период покоя. Желтеющие листья следует аккуратно отщипывать, а полив уменьшается. Чтобы сохранить растение до следующего сезона, горшок можно уложить на бок.

С приходом осени, когда появятся новые листья, цикламен пересаживают в свежую почвенную смесь и помещают в светлое и прохладное место. Важно, чтобы при пересадке клубень не был полностью заглублён — треть его должна оставаться на поверхности.

Размножение и уход

Размножить цикламен в домашних условиях можно, разделив клубень, но это достаточно сложный процесс. Более распространённый способ — выращивание из семян, однако цветение может начаться только через два года.

Цветы цикламена можно отщипнуть и поставить в вазу с водой: при регулярной замене воды и правильной подготовке стеблей букет будет радовать глаз две-три недели.

Уточнения

Цикламен персидский (лат. Cyclamen persicum, также альпийская фиалка, дряква или свиной хлеб) — вид растений рода Цикламен (Cyclamen) семейства Мирсиновые (Myrsinaceae), иногда относится к семейству Первоцветные (Primulaceae).

