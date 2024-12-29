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Зимняя защита сада: как снег может спасти ваши растения

3:36
Садоводство

Зимой земля промерзает, и наступает пора заботы о растениях. Снег становится защитным одеялом для корней, поэтому важно увеличить его высоту на участке. Чтобы добиться этого, вокруг яблонь и грядок, особенно земляничных, можно установить щиты из фанеры, досок или пленки, или разложить хворост. Это укроет корни от морозов, а весной снег, растаяв, обеспечит растения влагой.

Весенние заморозки
Фото: http://www.forestwander.com/2009/03/spring-snow-daffodil-yellow-flowers/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:ForestWander is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Весенние заморозки

Однако стоит помнить: не следует оголять междурядья, где находятся корни яблонь и других деревьев. Это лишь усугубит охлаждение земли и может привести к подмерзанию корней. Поэтому лучше собирать снег за пределами участка.

Важно также утаптывать снег вокруг стволов, особенно во время оттепелей. Под рыхлым слоем снега мыши могут добраться до молодых деревьев. Для дополнительной защиты можно посыпать снег мелкой соломой или опилками. Этот метод задерживает начало вегетации весной и помогает раннецветущим плодовым деревьям, таким как абрикосы и персики, избежать заморозков.

Не забывайте следить за образованием наледи, особенно в условиях переменчивой погоды. Если снег покрылся ледяной коркой, рекомендуется пройтись по ней и разрушить. Ледяные лужицы также опасны, так как они не согревают землю, а наоборот, охлаждают её.

Осматривая сад, обратите внимание на крону деревьев. Если на них остались сухие плоды, это может привести к развитию болезней. Эти "мумии" необходимо удалить и сжечь, чтобы избавиться от потенциальных инфекций и вредителей. Не забывайте также о ловчих поясах.

Снег, хоть и является защитой, может представлять опасность для деревьев. Под тяжестью снежного покрова ветки могут треснуть. Периодически проверяйте сад и аккуратно сбрасывайте снег, начиная с нижних веток. Учтите, что морозная древесина становится хрупкой, и действуйте осторожно.

Считается, что отсутствие снега не всегда плохо для деревьев. На самом деле, это может помочь избежать перегрева и выпревания. Легкие морозы служат закалкой для растений. По мнению специалистов, для них опаснее затяжные морозы во время цветения и февральские морозы, когда начинают просыпаться цветочные почки.

Разные растения требуют разного подхода к снежному покрову. Например, клубника подмерзает уже при -10 °C, но может пережить -30 °C под защитой лапника или хвороста. Земляника перезимует, если снег ляжет рано и будет высотой 80-90 см. Малина также переносит высокие сугробы, но их следует пригибать при продувании участка.

Важно следить за снежным покровом, чтобы предотвратить выпревание кустов черноплодной рябины или сливы. Проколы в сугробах позволят холодному воздуху уменьшить вероятность повреждений.

Разберёмся в зимостойкости растений. Это их способность выдерживать морозы, иссушение и вымокание. 98% зимних проблем садов связано именно с морозами.

Деревья страдают не от холода, а от резких перепадов температур, и не все сорта могут восстановиться после оттепелей. Поддержка здорового состояния деревьев и правильный уход помогут сохранить их морозостойкость.

Уточнения

Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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