Рождественская звезда на вашем окне: как сохранить пуансеттию до следующего года

Пуансеттия, цветущая в декабре-январе, не зря носит поэтическое имя "рождественская звезда". Это растение привносит в дом атмосферу праздника, особенно в рождественскую ночь.
Пуансеттия завоевала популярность в начале XX века. В 1906 году садовник Пауль Экке начал продавать срезанные ветви с яркими пурпурными листьями, которые образуют звезду. Благодаря им, растение выглядит как роскошный букет, который радует глаз всю зиму.
Но теперь выбор сортов гораздо шире: существуют белые, желтые, розовые и даже многоцветные пуансеттии. Селекционеры также поработали над формой растений — теперь есть карликовые и ампельные сорта, а также новинка "зимняя роза” с крупными волнистыми прицветниками.
Чтобы пуансеттия радовала своим цветением, необходимо создать ей комфортные условия. Температура не должна опускаться ниже +16 градусов, но и слишком теплый сухой воздух ей не подходит.
Растение не переносит сквозняков и резких температурных изменений. Обеспечьте яркое освещение: чем больше света, тем лучше для пуансеттии. При первых признаках дискомфорта, например, сбрасывании листьев, стоит обратить на это внимание.
Поливать пуансеттию зимой следует обильно, но только после того, как верхний слой земли подсохнет. Кроме того, полезно опрыскивать листья теплой отстоянной водой, что также помогает предотвратить появление паутинного клеща.
К сожалению, многие выбрасывают пуансеттию после цветения, не подозревая, что её можно сохранить на следующий год.
После того как цветок отцветет, обрежьте побеги на половину и поместите его в прохладное, плохо освещенное помещение при температуре не ниже +10 градусов. Ограничьте полив, чтобы земля не пересыхала. В таком состоянии растение должно провести 1,5-2 месяца.
С наступлением весны пересаживайте пуансеттию в новую почву, стараясь сохранить земляной ком. Установите горшок на хорошо освещенный подоконник и обильно поливайте. Когда появятся молодые побеги, подкармливайте растение каждые две недели. Оставьте 4-5 сильнейших побегов, остальные можно укоренить.
С осени полив и подкормку нужно сокращать, а с середины сентября накрывайте растение темным пакетом с шести вечера до восьми утра в течение двух месяцев. Это поможет закладыванию цветочных почек.
Не забывайте, что млечный сок пуансеттии может вызывать раздражение кожи, поэтому держите растение подальше от детей и домашних животных.
При соблюдении всех рекомендаций пуансеттия снова зацветет, и ваш дом снова наполнится праздничным настроением. Если не удастся сохранить цветок, не отчаивайтесь — в следующем году появится новая звезда.
Молоча́й краси́вейший или пуансеттия (лат. Euphorbia pulcherrima) — растение рода Молочай (Euphorbia) семейства Молочайные (Euphorbiaceae).
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