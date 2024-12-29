Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цветущий зимний оазис: как вырастить цикламен в домашних условиях
Разбитый градусник: пошаговая инструкция действий
Секрет идеального салата: выбираем качественные крабовые палочки
Секреты смывки краски с волос без повреждений
Психология семейных отношений: как укрепить брак и избежать ссор
Лучшие упражнения для бицепсов: как нарастить массивные руки
Ошибки, которые сокращают срок службы АКПП
Утверждена инвестпрограмма РЖД на 2025 год
Молодая звездная пара смогла выжить рядом с опасной черной дырой

Рождественская звезда на вашем окне: как сохранить пуансеттию до следующего года

3:42
Садоводство

Пуансеттия, цветущая в декабре-январе, не зря носит поэтическое имя "рождественская звезда". Это растение привносит в дом атмосферу праздника, особенно в рождественскую ночь.

Пуансеттия
Фото: commons.wikimedia.org by Sardaka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пуансеттия

Секреты популярности

Пуансеттия завоевала популярность в начале XX века. В 1906 году садовник Пауль Экке начал продавать срезанные ветви с яркими пурпурными листьями, которые образуют звезду. Благодаря им, растение выглядит как роскошный букет, который радует глаз всю зиму.

Но теперь выбор сортов гораздо шире: существуют белые, желтые, розовые и даже многоцветные пуансеттии. Селекционеры также поработали над формой растений — теперь есть карликовые и ампельные сорта, а также новинка "зимняя роза” с крупными волнистыми прицветниками.

Условия для роста

Чтобы пуансеттия радовала своим цветением, необходимо создать ей комфортные условия. Температура не должна опускаться ниже +16 градусов, но и слишком теплый сухой воздух ей не подходит.

Растение не переносит сквозняков и резких температурных изменений. Обеспечьте яркое освещение: чем больше света, тем лучше для пуансеттии. При первых признаках дискомфорта, например, сбрасывании листьев, стоит обратить на это внимание.

Поливать пуансеттию зимой следует обильно, но только после того, как верхний слой земли подсохнет. Кроме того, полезно опрыскивать листья теплой отстоянной водой, что также помогает предотвратить появление паутинного клеща.

Как сохранить пуансеттию

К сожалению, многие выбрасывают пуансеттию после цветения, не подозревая, что её можно сохранить на следующий год.

После того как цветок отцветет, обрежьте побеги на половину и поместите его в прохладное, плохо освещенное помещение при температуре не ниже +10 градусов. Ограничьте полив, чтобы земля не пересыхала. В таком состоянии растение должно провести 1,5-2 месяца.

Время пробуждения

С наступлением весны пересаживайте пуансеттию в новую почву, стараясь сохранить земляной ком. Установите горшок на хорошо освещенный подоконник и обильно поливайте. Когда появятся молодые побеги, подкармливайте растение каждые две недели. Оставьте 4-5 сильнейших побегов, остальные можно укоренить.

С осени полив и подкормку нужно сокращать, а с середины сентября накрывайте растение темным пакетом с шести вечера до восьми утра в течение двух месяцев. Это поможет закладыванию цветочных почек.

Важные моменты

Не забывайте, что млечный сок пуансеттии может вызывать раздражение кожи, поэтому держите растение подальше от детей и домашних животных.

При соблюдении всех рекомендаций пуансеттия снова зацветет, и ваш дом снова наполнится праздничным настроением. Если не удастся сохранить цветок, не отчаивайтесь — в следующем году появится новая звезда.

Популярные сорта пуансеттии

  • Кортез Уайт — цвета слоновой кости
  • Кортез Пинк — лососево-розовая
  • Сонора — ярко-красная
  • Галактика — насыщенный красный
  • Регина — белая с зелеными прожилками
  • Ред Диаманд — алая
  • Фридом — ярко-красная
  • Олимпия — насыщенный красный
  • Марс — глубокий красный
  • Марблестар — нежно-розовая с белой окантовкой

Уточнения

Молоча́й краси́вейший или пуансеттия (лат. Euphorbia pulcherrima) — растение рода Молочай (Euphorbia) семейства Молочайные (Euphorbiaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
Правда ТВ
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане Аудио 
Где в саду стоит посадить грушу? Помните одно главное правило
Садоводство, цветоводство
Где в саду стоит посадить грушу? Помните одно главное правило Аудио 
Почему двигатель теряет тягу? Ошибки, которые совершают все
Авто
Почему двигатель теряет тягу? Ошибки, которые совершают все Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка
США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Автобус ПАЗ-672. Легендарный советский сельский труженник Дмитрий Плотников Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Где в саду стоит посадить грушу? Помните одно главное правило
Где в саду стоит посадить грушу? Помните одно главное правило
Последние материалы
Шесть пар знаменитостей, которые расстались в 2024 году
Зимняя защита сада: как снег может спасти ваши растения
Ретрофутуризм на каждый день — британский стартап представил часы с космическим духом 80-ых
Западные лидеры теряют доверие: выборы 2024 года стали катастрофой
В Кисловодске планируют сделать новую прогулочную зону
Закаливание без стресса: почему прогулки важнее обливания водой
Успешные бизнесвумен завоевали финансовый Олимп ХМАО в 2024 году
Ремонт унитаза без замены: что выбрать – герметик или эпоксидку
Рождественская звезда на вашем окне: как сохранить пуансеттию до следующего года
Как новые правила по ипотеке повлияют на вашу кредитную историю с 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.