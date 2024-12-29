Выращиваем земляника с нуля — урожай уже в первый год

3:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садовая земляника, которую чаще называют клубникой, растёт на каждом участке. Однако её возделывание требует обновления каждые 3-4 года. Посадки могут вымерзнуть зимой или пострадать от болезней.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Почему стоит обратить внимание на семена

Большинство садоводов ищут посадочный материал весной или летом, выбирая укоренённые усы. Однако такие растения нередко заражены грибками или вирусами, накапливающимися в маточниках. Выход есть — выращивание рассады из семян. Такие растения отличаются здоровьем, а первые бутоны и цветы гарантируют урожай в год посадки.

Культивирование земляники из семян особенно подходит для ремонтантных сортов, которые почти не образуют усов. Сеянец сохраняет все сортовые характеристики. К плюсам метода относятся:

отсутствие генетических заболеваний;

огромный выбор сортов, особенно мелкоплодных и безусых (например, "Али-Баба", "Барон Солемахер").

Как заготовить семена

Их можно купить или собрать самостоятельно. Для этого в июле-августе выбирайте крупные ягоды, срезайте тонкий слой мякоти, сушите на солнце, перетирайте и храните в бумажных пакетах.

Правила выращивания рассады

Подготовка грунта и контейнеров

Для грунта смешайте дерновую землю, перегной и песок в равных частях, предварительно пропарив смесь. Контейнеры подойдут пластиковые, обеззараженные марганцовкой.

Стратификация и посев

Семена нужно стратифицировать для разрушения твёрдой оболочки, а перед посевом замочить в марганцовке. Грунт увлажняйте, а семена заделывайте не глубже 5 мм. Накройте ёмкость плёнкой и оставьте при температуре 20-25 °C.

Поливайте аккуратно распылителем. Оптимальная влажность — лёгкий туман на крышке теплички. Проветривайте посадки, чтобы избежать плесени.

Пикировка и уход

Через две недели после появления всходов, пересадите их. Повторную пикировку проводите, когда появятся 4-5 листьев. Не забывайте окучивать растения, чтобы стимулировать корнеобразование.

В апреле начинайте закаливать рассаду, вынося её на балкон. К маю сеянцы готовы к пересадке в грунт.

Пересадка и уход за земляникой

Высаживайте рассаду на удобренные грядки. Летом следите за чистотой участка, удаляйте сорняки. В августе подкормите растения натуральными удобрениями, такими как зола или навозная жижа.

Если заметите признаки грибка на почве, обработайте её марганцовкой и противогрибковыми средствами.

Важные нюансы

Семена сохраняют всхожесть до двух лет. Оптимальный срок посева — с конца января до февраля. Посеянная в это время земляника начнёт плодоносить уже к концу июня.

Уточнения

Земляни́ка (лат. Fragária) — род многолетних травянистых растений семейства Розовые (Rosaceae).

