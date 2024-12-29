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Домашний огород зимой: секреты выращивания зелени из остатков

2:34
Садоводство

Зимой многие из нас выращивают зелёный лук на подоконнике, удивляясь его способности давать урожай снова и снова. Но мало кто знает, что не только лук обладает этим волшебным свойством. Повторный урожай можно получить из других овощей и зелени, используя их остатки — очистки, корешки или обрезки.

Урожай овощей
Фото: Freepik by gpointstudio
Урожай овощей

Как это работает

Растения обладают уникальной способностью к регенерации. Веточка сломалась — появилась новая, побег отщипнули — пустил корешки. И это свойство можно использовать для домашних экспериментов.

Зелень из черенков

Базилик, мята, мелисса, розмарин и другие ароматные травы отлично укореняются в воде. Для этого:

  • выберите здоровый побег,
  • сделайте косой срез,
  • удалите нижние листья,
  • поставьте черенок в чистую воду, меняя её каждые 2-3 дня.

Точно так же можно оживить петрушку, кориандр, шалфей или даже подвявший чеснок. В качестве альтернативы воде подойдут влажные опилки или песок.

Салатные культуры

Часто обрезки салатов отправляются в мусор. Но, оставив "ножку" в воде, уже через несколько дней можно увидеть свежую зелень.

Растения в горшочках

Зелень из супермаркета можно использовать как рассаду. Просто обрежьте верхушки, оставив 3-4 см, и регулярно поливайте. Через 10-12 дней появятся новые листья, идеальные для салатов и бутербродов.

Овощи из остатков

Черешковый сельдерей, фенхель, лук-порей, пекинская капуста — все они легко дают новые побеги. Секрет прост: опустите остатки в воду, следите за её уровнем и ждите зелени.

Ботва корнеплодов

Морковная ботва, как и листья свёклы или пастернака, богаты витаминами. Обрежьте верхушки корнеплодов, поставьте их в воду, и уже через пару дней вырастет вкусная и полезная зелень.

Особенности ухода

Чтобы домашний "огород" радовал урожаем, обеспечьте растения светом. Лучшее место — подоконники на южной стороне. Воду меняйте регулярно, а для тех, кто хочет попробовать почву, пересаживайте растения в горшки.

Почему это стоит попробовать

Повторное выращивание овощей — это не только экономия времени и денег, но и возможность озеленить дом, сделать интерьер уютнее и получить удовольствие от процесса.

Уточнения

Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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