Скрытые враги вашего урожая: как бороться с болезнями яблок

3:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зима только началась, а запасы у многих садоводов уже исчерпаны. Почему так происходит? Оказывается, дело не только в количестве урожая, но и в условиях хранения.

Фото: Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблоки

Даже такие устойчивые к длительному хранению сорта яблок, как "Алеся", "Вербное" и "Имант", могут испортиться, если фрукты лежат вместе с овощами или картофелем. Важно помнить: у каждого плода должно быть своё место!

Что влияет на лежкость яблок

Сорт и условия выращивания

Лежкость яблок зависит от сорта. Например, у "Мечты" она составляет всего 1,5-2 месяца, тогда как "Имант" сохраняется до 9 месяцев. Условия вегетации также играют важную роль: резкие перепады температуры и влажности негативно сказываются на качестве урожая.

Тип почвы и междурядья

Яблоки с деревьев, растущих на тяжёлых почвах (глина, суглинок), хранятся лучше, чем с лёгких земель. Засеянные травой междурядья увеличивают срок хранения на 1-1,5 месяца.

Минеральные удобрения

Переизбыток азота делает плоды рыхлыми, что увеличивает риск гнили, а кальций, напротив, способствует длительному хранению.

Срок уборки

Для длительного хранения подходят только зимние и позднезимние сорта. Урожай необходимо собирать вовремя: плоды в стадии съёмной зрелости лучше сохраняются. Поможет в этом простая йодокрахмальная проба.

Болезни, угрожающие урожаю

Горькая ямчатость

На кожице появляются углубления, мякоть становится горькой из-за нехватки кальция. Решение — регулярное опрыскивание деревьев кальцийсодержащими препаратами.

Плодовая гниль

Болезнь начинается с небольшого пятна, быстро поражает весь плод, а затем приводит к мумификации. Для защиты деревьев нужно обрабатывать их фунгицидами и убирать падалицу.

"Загар" плодов

Чаще всего поражаются недозрелые яблоки или те, что хранились при высокой температуре. Лучший способ профилактики — своевременная уборка и охлаждение.

Стекловидность

Из-за нарушения водного обмена плоды теряют вкус и становятся прозрачными. Необходимо соблюдать баланс между количеством листьев и яблок на дереве: одно яблоко — минимум 15-20 листьев.

Бурение мякоти

Чаще всего страдают крупные плоды, заложенные на хранение позже срока. Проблему можно предотвратить, контролируя температурный режим.

Как сохранить урожай до весны

Убирайте яблоки вовремя, ориентируясь на окраску семян.

Отбирайте только плоды без повреждений.

Следите за температурой и влажностью в хранилище.

Эти простые шаги помогут вам дольше наслаждаться свежими фруктами даже в зимний сезон!

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

