Скрытые враги вашего урожая: как бороться с болезнями яблок

Зима только началась, а запасы у многих садоводов уже исчерпаны. Почему так происходит? Оказывается, дело не только в количестве урожая, но и в условиях хранения.
Даже такие устойчивые к длительному хранению сорта яблок, как "Алеся", "Вербное" и "Имант", могут испортиться, если фрукты лежат вместе с овощами или картофелем. Важно помнить: у каждого плода должно быть своё место!
Лежкость яблок зависит от сорта. Например, у "Мечты" она составляет всего 1,5-2 месяца, тогда как "Имант" сохраняется до 9 месяцев. Условия вегетации также играют важную роль: резкие перепады температуры и влажности негативно сказываются на качестве урожая.
Яблоки с деревьев, растущих на тяжёлых почвах (глина, суглинок), хранятся лучше, чем с лёгких земель. Засеянные травой междурядья увеличивают срок хранения на 1-1,5 месяца.
Переизбыток азота делает плоды рыхлыми, что увеличивает риск гнили, а кальций, напротив, способствует длительному хранению.
Для длительного хранения подходят только зимние и позднезимние сорта. Урожай необходимо собирать вовремя: плоды в стадии съёмной зрелости лучше сохраняются. Поможет в этом простая йодокрахмальная проба.
На кожице появляются углубления, мякоть становится горькой из-за нехватки кальция. Решение — регулярное опрыскивание деревьев кальцийсодержащими препаратами.
Болезнь начинается с небольшого пятна, быстро поражает весь плод, а затем приводит к мумификации. Для защиты деревьев нужно обрабатывать их фунгицидами и убирать падалицу.
Чаще всего поражаются недозрелые яблоки или те, что хранились при высокой температуре. Лучший способ профилактики — своевременная уборка и охлаждение.
Из-за нарушения водного обмена плоды теряют вкус и становятся прозрачными. Необходимо соблюдать баланс между количеством листьев и яблок на дереве: одно яблоко — минимум 15-20 листьев.
Чаще всего страдают крупные плоды, заложенные на хранение позже срока. Проблему можно предотвратить, контролируя температурный режим.
Эти простые шаги помогут вам дольше наслаждаться свежими фруктами даже в зимний сезон!
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
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