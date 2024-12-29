Удивительно, но свет не всегда помогает рассаде

Недостаток света — одна из главных причин слабой и бледной рассады. Особенно это актуально зимой и ранней весной, когда световой день короткий, а погода пасмурная. Для решения проблемы часто используют фитолампы, но даже опытные дачники допускают ошибки при их применении. Разберём основные моменты, которые помогут вырастить здоровую и крепкую рассаду.
Не торопитесь включать фитолампы сразу после посева семян. На этапе прорастания свет почти не влияет на всхожесть — это больше зависит от качества семян. Подсветка становится необходимой только после появления первых всходов. До этого ящики можно даже ставить друг на друга.
Для нормального роста большинству культур требуется 12-14 часов света в сутки. Помидорам может понадобиться даже больше — до 15-17 часов. Следите за продолжительностью освещения, чтобы растения развивались гармонично.
Растениям, как и людям, нужен полноценный цикл дня и ночи. Если свет горит круглосуточно, это может нанести вред: ростки не успевают восстанавливаться и становятся уязвимыми. Рекомендуется соблюдать режим: 14 часов света и 8 часов темноты. Ночная "пауза" даёт рассаде время набраться сил для дальнейшего роста.
Досвечивание — эффективный способ укрепить рассаду, если делать это грамотно. Соблюдайте режимы, не спешите с подсветкой и позвольте растениям отдыхать ночью.
Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
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