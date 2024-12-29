Удивительно, но свет не всегда помогает рассаде

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Недостаток света — одна из главных причин слабой и бледной рассады. Особенно это актуально зимой и ранней весной, когда световой день короткий, а погода пасмурная. Для решения проблемы часто используют фитолампы, но даже опытные дачники допускают ошибки при их применении. Разберём основные моменты, которые помогут вырастить здоровую и крепкую рассаду.

Фото: flickr.com by Violaine Martin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рассада под фитолампой

Когда начинать подсветку

Не торопитесь включать фитолампы сразу после посева семян. На этапе прорастания свет почти не влияет на всхожесть — это больше зависит от качества семян. Подсветка становится необходимой только после появления первых всходов. До этого ящики можно даже ставить друг на друга.

Сколько часов досвечивать

Для нормального роста большинству культур требуется 12-14 часов света в сутки. Помидорам может понадобиться даже больше — до 15-17 часов. Следите за продолжительностью освещения, чтобы растения развивались гармонично.

Почему нельзя использовать круглосуточную подсветку

Растениям, как и людям, нужен полноценный цикл дня и ночи. Если свет горит круглосуточно, это может нанести вред: ростки не успевают восстанавливаться и становятся уязвимыми. Рекомендуется соблюдать режим: 14 часов света и 8 часов темноты. Ночная "пауза" даёт рассаде время набраться сил для дальнейшего роста.

Досвечивание — эффективный способ укрепить рассаду, если делать это грамотно. Соблюдайте режимы, не спешите с подсветкой и позвольте растениям отдыхать ночью.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

