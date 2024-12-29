Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Собчак похвасталась юбкой, за которой долго охотилась
Запрещённые работы при перепланировке: чего стоит избегать
Секрет шедеврального оливье: замена одного компонента
Трамп вновь пытается заполучить Гренландию
Какие растения сажать рядом с перцем: лучшие соседи для вашего урожая
Салфетки с сюрпризом: создаем праздничную атмосферу с деталями
Опережение и обгон спецтранспорта: главные правила
Фицо назвал решение Киева по газу РФ беспрецедентным
В НАТО заявили, что боится гибридной атаки от России

Проверка кислотности почвы: зачем это важно?

Садоводство » Советы

Кислотность почвы — один из ключевых факторов, влияющих на здоровье растений и их урожайность. Понимание уровня pH почвы поможет вам выбрать подходящие культуры, сделать правильные удобрения и обеспечить максимальную продуктивность.

земельный участок
Фото: commons.wikimedia.org by Евгений Катышев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
земельный участок

Почему важна проверка кислотности почвы?

Кислотность почвы измеряется по шкале pH, где значения ниже 7 указывают на кислую почву, 7 — на нейтральную, а выше 7 — на щелочную. Показатель pH влияет на доступность питательных веществ для растений и может оказывать значительное влияние на их рост и развитие. Неправильный уровень кислотности может привести к проблемам с усвоением питательных веществ, затормозить развитие корней и даже вызвать болезни.

Простой способ проверки pH почвы

Существует несколько методов проверки кислотности почвы, но мы сосредоточимся на самом простом и быстром способе с использованием обычного уксуса и соды. Вам не потребуется специальное оборудование — только несколько доступных ингредиентов.

Вам понадобятся:

  1. Немного почвы с вашего участка (примерно 1 столовая ложка).
  2. Уксус (обычно уксусная кислота 9-10%).
  3. Пищевая сода.
  4. Вода.

Инструкция:

  1. Сбор пробы почвы: выберите участок для проверки, соберите верхний слой почвы (5-10 см) и положите его в чистую посуду. Убедитесь, что почва свободна от корней и камней.
  2. Проверка на кислотность с уксусом: в другую чистую чашку добавьте одну столовую ложку собранной почвы и медленно влейте уксус. Если почва шипит или пузырится, это указывает на наличие извести, и уровень pH почвы может быть выше 7 (щелочная почва). Если нет реакции, продолжаем к следующему этапу.
  3. Проверка на щелочность с содой: после проверки с уксусом, в той же чашке добавьте одну столовую ложку почвы и немного воды, чтобы образовать кашицу. Затем посыпьте кашицу пищевой содой. Если почва начинает пениться, это говорит о том, что она кислая (pH ниже 7). Если реакции нет, то уровень pH, вероятно, нейтральный или слабо кислый.

Интерпретация результатов:

  • Шипение с уксусом и отсутствие реакции с содой: скорее всего, ваша почва щелочная (pH выше 7).
  • Отсутствие реакции с уксусом и шипение с содой: ваша почва кислая (pH ниже 7).
  • Нет реакции ни с уксусом, ни с содой: Уровень pH вашей почвы нейтральный (примерно 7).

Проверка кислотности почвы — это простой и быстрый процесс, который можно сделать с помощью уксуса и соды. Этот метод позволяет вам быстро оценить pH вашей почвы и принять соответствующие меры для улучшения условий для ваших растений. Однако для более точной оценки и получения полной картины состояния почвы рекомендуется провести лабораторный анализ. Будьте внимательны к потребностям ваших растений и обеспечьте им оптимальные условия для роста!

Уточнения

Кислотность почвы — способность почвы проявлять свойства кислот.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка
Российский шоу-бизнес
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка Аудио 
На Рублёвке объявили бойкот Алле Пугачёвой перед новогодними праздниками
Российский шоу-бизнес
На Рублёвке объявили бойкот Алле Пугачёвой перед новогодними праздниками Аудио 
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
Правда ТВ
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка
Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Последние материалы
Ксения Собчак похвасталась юбкой, за которой долго охотилась
Запрещённые работы при перепланировке: чего стоит избегать
Секрет шедеврального оливье: замена одного компонента
Трамп вновь пытается заполучить Гренландию
Какие растения сажать рядом с перцем: лучшие соседи для вашего урожая
Салфетки с сюрпризом: создаем праздничную атмосферу с деталями
Опережение и обгон спецтранспорта: главные правила
Фицо назвал решение Киева по газу РФ беспрецедентным
Проверка кислотности почвы: зачем это важно?
В НАТО заявили, что боится гибридной атаки от России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.