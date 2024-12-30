Почему чернеют и сохнут листья на груше? Правила, как спасти дерево

Как правило, листья груши чернеют даже при недостатке бора, но в этом случае они еще и скручиваются.
Кроме того, кончики побегов деформируются и тоже начинают засыхать. Листья грушевого дерева могут чернеть из-за недостатка влажности воздуха, когда скапливается большое количество частиц пыли. Из-за низкой влажности воздуха сначала засыхают края и кончики листьев.
Это также может быть пятнистость листьев, вызванная грибком Fabraea maculata. Это заболевание деревьев обычно появляется в конце вегетационного периода, но иногда может развиваться в конце весны или начале лета.
Органическими средствами можно лечить листья черной груши. Рассмотрите масло нима или пищевую соду для распыления. Также предотвратить это можно с помощью обрезки и использования устойчивых сортов грушевого дерева.
Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.
Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.