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Почему чернеют и сохнут листья на груше? Правила, как спасти дерево

1:01
Садоводство

Почему чернеют листья груши

Как правило, листья груши чернеют даже при недостатке бора, но в этом случае они еще и скручиваются.

Груша
Фото: en.wikipedia.org by Postman is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_Research_Service
Груша

Кроме того, кончики побегов деформируются и тоже начинают засыхать. Листья грушевого дерева могут чернеть из-за недостатка влажности воздуха, когда скапливается большое количество частиц пыли. Из-за низкой влажности воздуха сначала засыхают края и кончики листьев.

Это также может быть пятнистость листьев, вызванная грибком Fabraea maculata. Это заболевание деревьев обычно появляется в конце вегетационного периода, но иногда может развиваться в конце весны или начале лета.

Как бороться с черными листьями на груше

Органическими средствами можно лечить листья черной груши. Рассмотрите масло нима или пищевую соду для распыления. Также предотвратить это можно с помощью обрезки и использования устойчивых сортов грушевого дерева.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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