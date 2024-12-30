Удобрение солью может помочь садоводам улучшить качество почвы, способствовать дренажу и предотвратить накопление влаги.
Этот способ особенно полезен для садов с глинистой почвой. Кроме того, в соли содержатся такие микроэлементы, как цинк, железо и магний. Такой способ внесения удобрений может помочь в борьбе с вредителями и сорняками.
Однако слишком высокая концентрация соли в почве может навредить растениям в саду. Поэтому нужно быть внимательным.
Вы можете использовать солевое удобрение для корнеплодов, таких как морковь и свекла. Удобрение поможет вам, если в этих овощных культурах не хватает сахара. Чтобы удобрить, ранней весной посыпьте снег вокруг фруктовых деревьев поваренной солью. Это улучшит качество плодов.
Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.