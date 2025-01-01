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Картофель до весны: вот как сохранить клубни без химии

1:32
Садоводство

Если вы храните большое количество картофеля, важно знать, как предотвратить его порчу. Прорастание, гниль и плесень — частые проблемы, которые можно избежать, соблюдая несколько простых правил и используя природные средства.

Картофель
Фото: flickr.com by Paul Asman and Jill Lenoble, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофель

Основные условия хранения картофеля

  • Температура
    Поддерживайте температуру от 4 до 7 градусов тепла. Слишком высокая температура провоцирует прорастание, а слишком низкая — промерзание.
  • Вентиляция
    Обеспечьте доступ свежего воздуха к клубням. Это предотвратит скопление влаги и появление плесени.
  • Отсутствие света
    Храните картофель в тёмном месте, чтобы избежать позеленения и накопления соланина, вредного для здоровья.
  • Высокая влажность
    Оптимальная влажность воздуха — около 85%. Это предотвратит пересыхание клубней.

Природные средства для защиты картофеля

Чтобы продлить срок хранения, добавьте в ёмкости с картофелем листья лавра и мяты. Эти растения обладают антисептическими свойствами, защищая клубни от бактерий и плесени.

  • Лавровый лист
    Обеспечивает защиту от бактерий и предотвращает гниение благодаря своим выделениям.
  • Мята
    Борется с микроорганизмами и устраняет неприятный запах, заменяя его свежим ароматом.

Эти простые добавки продлят «жизнь» картофеля и сохранят его вкус до весны.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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