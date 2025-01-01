Картофель до весны: вот как сохранить клубни без химии

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы храните большое количество картофеля, важно знать, как предотвратить его порчу. Прорастание, гниль и плесень — частые проблемы, которые можно избежать, соблюдая несколько простых правил и используя природные средства.

Фото: flickr.com by Paul Asman and Jill Lenoble, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картофель

Основные условия хранения картофеля

Температура

Поддерживайте температуру от 4 до 7 градусов тепла. Слишком высокая температура провоцирует прорастание, а слишком низкая — промерзание.

Поддерживайте температуру от 4 до 7 градусов тепла. Слишком высокая температура провоцирует прорастание, а слишком низкая — промерзание. Вентиляция

Обеспечьте доступ свежего воздуха к клубням. Это предотвратит скопление влаги и появление плесени.

Обеспечьте доступ свежего воздуха к клубням. Это предотвратит скопление влаги и появление плесени. Отсутствие света

Храните картофель в тёмном месте, чтобы избежать позеленения и накопления соланина, вредного для здоровья.

Храните картофель в тёмном месте, чтобы избежать позеленения и накопления соланина, вредного для здоровья. Высокая влажность

Оптимальная влажность воздуха — около 85%. Это предотвратит пересыхание клубней.

Природные средства для защиты картофеля

Чтобы продлить срок хранения, добавьте в ёмкости с картофелем листья лавра и мяты. Эти растения обладают антисептическими свойствами, защищая клубни от бактерий и плесени.

Лавровый лист

Обеспечивает защиту от бактерий и предотвращает гниение благодаря своим выделениям.

Обеспечивает защиту от бактерий и предотвращает гниение благодаря своим выделениям. Мята

Борется с микроорганизмами и устраняет неприятный запах, заменяя его свежим ароматом.

Эти простые добавки продлят «жизнь» картофеля и сохранят его вкус до весны.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

