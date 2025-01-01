Сажаем чеснок рядом с клубникой — урожай радует сладкими и сочными ягодами

Многим дачникам кажется странным выращивать чеснок рядом с садовой земляникой. Но такая посадка приносит пользу, которую трудно переоценить. Хотите собрать больше сладких и крупных ягод? Вот почему стоит попробовать этот метод.
Чеснок обладает сильным ароматом, который отпугивает вредителей. Его запах действует на долгоносиков, брюхоногих моллюсков и других незваных «гостей», которые угрожают урожаю садовой земляники.
Просто посадите чеснок в междурядьях грядки с клубникой. Это не только обеспечит защиту, но и сэкономит место на участке. Такой «союз» культур помогает огородникам без дополнительных усилий сохранять урожай.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.