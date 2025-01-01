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Сажаем чеснок рядом с клубникой — урожай радует сладкими и сочными ягодами

1:11
Садоводство

Многим дачникам кажется странным выращивать чеснок рядом с садовой земляникой. Но такая посадка приносит пользу, которую трудно переоценить. Хотите собрать больше сладких и крупных ягод? Вот почему стоит попробовать этот метод.

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Почему чеснок — идеальный сосед для клубники

Чеснок обладает сильным ароматом, который отпугивает вредителей. Его запах действует на долгоносиков, брюхоногих моллюсков и других незваных «гостей», которые угрожают урожаю садовой земляники.

  • Защита от вредителей: слизни и долгоносики избегают грядок с чесноком, поэтому ягодам ничего не угрожает.
  • Улучшение урожайности: благодаря отсутствию вредителей шансы на получение большого количества крупных и сочных ягод значительно возрастают.

Как правильно посадить чеснок рядом с клубникой

Просто посадите чеснок в междурядьях грядки с клубникой. Это не только обеспечит защиту, но и сэкономит место на участке. Такой «союз» культур помогает огородникам без дополнительных усилий сохранять урожай.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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